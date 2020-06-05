疫情帶動宅經濟，也促使手遊市場更興盛，HAPPY GO搭上此風潮積極發展數位娛樂，首度攜手Bravo法孚國際於HAPPY GO App推出全新服務《HAPPY GO點數遊樂場》，不須額外儲值或消費，即能輕鬆快速賺取點數，開創卡友點數多元應用新模式。首波遊戲主打利用HAPPY GO點數兌換遊戲幣即能參與遊戲且免費試玩，即日起上線，6月底前押注猜贏最高可現賺9倍點數回饋獎勵。

HAPPY GO旗下的GO SURVEY市場研究顧問同時公布最新的手遊調查報告，最受喜愛與最近三個月內有玩過的手遊類型，分別為休閒益智類及卡牌遊戲。同時，高達七成的卡友不會下載須額外付費的手機遊戲，逾六成以上的卡友也不傾向在遊戲中儲值，至於玩手遊的時間，則大部分會利用下班後的休閒時間與平時通勤或等待的空檔。

HAPPY GO看準手遊大受歡迎，加上希望透過新服務讓HAPPY GO APP和卡友的使用黏著度再提升，此次特地推出結合休閒娛樂元素的手遊《HAPPY GO點數遊樂場》，首波的遊戲機制最大的二個設計重點就是微點數使用及免消費贈點。

據HAPPY GO觀察，有眾多卡友擁有微點數，每年都有數億點數到期而未使用，《HAPPY GO點數遊樂場》提供小額點數的遊戲幣兌換機制，不僅賦予點數新生命，1：1的超值兌換比也讓微點數能被善加利用。另外，有別於其他娛樂遊戲，卡友無須伴隨消費交易也能輕鬆賺取點數。每局不到10秒的時間就能知道結果，更適合精準善用時間休閒娛樂的卡友。

HAPPY GO在點數市場中持續尋求創新，此次與Bravo法孚國際合作利用遊戲創造點數的點數應用新模式，不但達到微點數去化，更同時擴充點數的使用場域，利用點數賺取點數。

卡友可於HAPPY GO App開啟遊戲，將HAPPY GO點數兌換成遊戲幣，成功押注猜贏可獲得最低1.5倍、最高9倍的HAPPY GO點數獎勵。最低兌換門檻為30點，玩家可自由下注，並依據個人投入點數多寡獲得對應點數，遊戲結束後所得之遊戲幣將由系統自動轉換成HAPPY GO點數，並於5～10分鐘內匯入HAPPY GO帳戶，未使用之遊戲幣將留存於玩家遊戲帳戶中，讓卡友有機會在「HAPPY GO點數遊樂場」裡踏上點數大富翁的首富之旅。

即日起，首次登入綁定帳號並兌換遊戲幣的玩家，即享一次免費試玩的機會，猜贏還能獲得10點。活動期間再享單次使用100點HAPPY GO點數兌換105 P遊戲幣。

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