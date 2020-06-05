陳傑憲內野安打

中信兄弟與統一獅對戰，分別由廖乙忠對上洋投費爾本，中信兄弟靠打線串聯先獲得領先，而5局上半疑似一壘審誤判後，蘇智傑及郭阜林立刻「背靠背」開轟追平，這判決也成為球迷熱議的焦點，不過兄弟韌性十足，8下再度奪回領先，以8比7奪勝，勝利沒有飛走。

首局蘇智傑面對廖乙忠，延續昨天開轟的好手感，敲一發陽春炮先馳得點，不過下半局兄弟便超前，二、三壘有人的情況下，張志豪、詹子賢連續安打攻下2分，此局兄弟以3比1超前。

3局上半統一獅靠陳傑憲安打攻下第2分，下半局兄弟則由詹子賢二壘安打將領先分數擴大，岳東華的犧牲打助兄弟以5比2領先。

不過5局上半風雲變色，統一獅2人出局後，陳傑憲擊出內野滾地球，一壘審判定安全上壘，中信兄弟由於在1局上半提出挑戰後裁定失敗，因此雖然重播顯示為誤判，不過此戰已沒有挑戰資格，此局無法上訴，原本有機會結束半局的，結果陳傑憲上壘後，蘇智傑、郭阜林緊接著背靠背開轟，單局灌進3分，直接將比數追平。

7局上半獅隊再靠蘇智傑高飛犧牲打攻下超前分，兄弟直到8局下半才再有攻勢，獅隊投手黃竣彥連續2個四死球、又對江坤宇觸身球，兄弟攻佔滿壘，獅隊換投守護神陳韻文仍無法止血，王威晨滾地球讓跑者回本壘追平，隨後吳東融安打帶有2分打點，兄弟以8比6逆轉戰局。

9局上半兄弟派李振昌來守成，不過同樣先投四壞球、觸身球堆壘包，隨後郭阜林敲安形成滿壘，蘇智傑高飛犧牲打添得1分，兩隊僅1分差，最後於2人出局、滿壘時，解決鄧志偉，以8比7在逆境中險勝，取得近期的3連勝。

蘇智傑本場比賽雙響炮仍無法帶走勝利，他本季12轟超越樂天桃猿朱育賢，暫居全壘打王，且他一人就打下4分打點。而兄弟則由本場敲出3安猛打賞，並擊出勝利打點的吳東融獲得MVP，他在賽後表示，「沒有鎖定球路，喜歡的球就積極出棒，近期多看影片，找回先前打的好的手感，最近也越來越好了。」

(中時 )