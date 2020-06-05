中職樂天桃猿隊今（5）日與富邦悍將交手，兩隊全壘打互轟，桃猿隊揮出3支陽春炮、力抗富邦胡金龍2分彈、高麟國1分炮，猿隊靠著代打立功，終場桃猿6比5險勝富邦，樂天中止對戰2連敗。

今天兩隊排出洋投上陣，桃猿洋投霸能本季對上富邦戰績1勝1敗，對戰防禦率3.75具有壓制力，今天他主8局被打9安打、失3分，獲得勝投與單場MVP；富邦洋投伍鐸本季對戰樂天3場，對戰防禦率8.78、尤其在桃園球場防禦率高達12.91，今天他投了5.1局被打6安打、失3分。

樂天與桃猿兩隊互轟全壘打，猿隊在1局下、3局下陳晨威、林立揮出陽春炮，其中林立是跑成場內全壘打，6局下猿隊郭嚴文再轟陽春全壘打；富邦直到7局上胡金龍轟出2分彈、8局上高國麟再添陽春炮，兩隊3比3平手。

猿隊洋投霸能撐完8局後，隊友再度展現火力，郭嚴文在富邦投手林羿豪中手敲安上壘，代打梁家榮打出滾地球，先碰到一壘手林益全再彈向右外野，郭嚴文跑回本壘得分；接著代打藍寅倫打出生涯第100支二壘打，猿隊再下一城。

猿隊攻勢未歇，富邦再換投王永尉上場，陳晨威補上1打點二壘打，桃猿6比3拉開領先比數。不過，9局上，猿投陳禹勳投成滿壘退場，黃子鵬接手，富邦連拿2分，

(中時 )