ABP電視台記者連線尼薩爾加（Nisarga）侵襲孟買，被發現演很大(影片源自Youtube)

記者很愛演！印度西部最近遭受強烈熱帶氣旋尼薩爾加（Nisarga）侵襲，3日登陸馬哈拉施特拉邦海岸後，雨勢與風速減弱，未傳出傷亡，有位電視台記者報導該風災時，被風吹的無法站穩，正當佩服敬業精神時，看到後面路人反應，害觀眾笑到不行。

觀眾分享的新聞片段中可以看到，記者穿著雨衣、戴著口罩與帽子，正在做連線報導，雨勢雖然不大，但攝影機似乎被風吹的搖搖晃晃，記者也無法站穩，這時突然吹來一陣風，記者往後倒退幾步，看起來令人膽戰心驚。

Peeche ek banda normally kaam kar raha hai, lekin brave reporter ekdum kati patang bana hua hai. 🤷‍♂️ #mumbaicyclone pic.twitter.com/JSOYNJNXXf — Rofl Gandhi 2.0 (@RoflGandhi_) June 3, 2020

這段連線影片卻被眼尖觀眾發現，正當記者被吹的「東倒西歪」時，後方一位穿黃色雨衣的路人，卻相當淡定的清理街道，完全沒有被風速影響，可見現場風雨並沒有像記者表現出來那樣誇張，新聞片段分享到推特後，許多網友哭笑不得，笑虧記者可以去應徵演員了，「要不要應徵寶萊塢」、「被記者耽誤的演員」、「攝影師也很愛演」。

(中時電子報)