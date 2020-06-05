新冠肺炎疫情持續在各地延燒，巴西累計確診人數高達61萬例，造成當地至少3.4萬人喪命，是南美洲疫情最為嚴重的國家。日前一名僅8個月大男嬰疑似染疫病逝，還尚未確認死因就被帶回部落，族人依循傳統禮俗替男嬰舉行葬禮，孰料發生「屍傳人」情況，導致疫情在醫療匱乏的村莊中大流行。

根據亞馬遜原住民行動組織（OPAN）指出，男嬰從4月10日開始出現嚴重的呼吸道症狀，緊急被送往馬托格羅索州（Mato Grosso）某間公立醫院救治，沒想到隔天就傳出死亡的消息。族人將男嬰的遺體裝進棺材，運回約有600人的村莊，沒想到卻也將病毒帶回部落，導致12人陸續感染新冠肺炎。

巴西國家衛生監管局（ANVISA）表示，就算只是疑似染疫死亡的病患，也都需要將遺體裝進棺材並妥善密封，以免造成病毒擴散，不過部落為男嬰下葬時，卻沒有按照規定，才會導致多名族人染疫。對此，村民們紛紛強調，醫療團隊當時根本沒有提醒過他們，男嬰可能是因為染疫而喪命。

巴西原住民聯合會（APIB）統計資料顯示，該國目前已有1,800多名原住民確診感染新冠肺炎，導致其中180人不幸死亡。除了馬托格羅索州（Mato Grosso）這名8個月大的男嬰疑似染疫喪命外，聖保羅市南部的帕雷列魯斯區（Parelheiros）、伯南布哥州（Pernambuco）等地，也有傳出嬰兒死亡的案例。

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(中時電子報)