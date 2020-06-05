近幾年在全球極熱門的大陸抖音(TikTok)所屬的字節跳動公司宣布，正式關閉了其旗下的《今日頭條》的海外新聞應用程式TopBuzz。TopBuzz曾一度於2017年擊敗推特(Twitter)成為北美蘋果商店單日下載量最大的新聞應用程式，該公司於去年開始縮減營運規模，並尋求外國買家，但皆未達成交易。

據《美國之音》報導，字節跳動周五（6月5日）發出在給路透社的一份聲明中說：「我們很高興在TopBuzz完成的使命，但我們決定其他業務領域將是我們未來的重心。」

《路透》分析稱，儘管字節跳動旗下的抖音取得巨大成功，但關閉TopBuzz凸顯字節跳動進軍全球市場的舉措並非一帆風順。

字節跳動總部設於北京，2012年由畢業於南開大學軟體工程專業的張一鳴創辦。該公司2015年8月推出了大陸知名新聞應用程式《今日頭條》的海外版TopBuzz。內容匯總美國有線電視新聞網(CNN)、全國廣播公司(NBC)等新聞媒體平台，在2017年曾一度超越推特(Twitter)，在北美蘋果商店占新聞榜單日下載量第一名。

報導說，但是TopBuzz在海外受歡迎的程度遠比不上抖音。根據燈塔財經（Sensor Tower）的數字，TopBuzz的下載量從2018年蘋果和谷歌商店的合計下載量為700萬人次，下跌至2019年上半年的120萬人次。相較2019年上半年抖音的下載量則高達3億4520萬人次，抖音的全球下載量更高達20億人次，僅在美國就超過1.1億人次。

熟悉內情的消息來源對路透說，TopBuzz從去年開始收縮運營，從過去包括西班牙語和葡萄牙語在內的多種語音，減少到目前的英文和日文。海外媒體《資訊》（The Information）稱，位元組跳動去年9月曾經與少數美國買家談判出售TopBuzz，但是沒有達成任何協定。

另一方面，目前字節組跳動旗下的抖音因為處理使用者資料方面的問題受到美國國家安全部門調查，其母公司字節跳動也受到牽連，受到美國家監管部門更嚴格的審查。

(中時電子報)