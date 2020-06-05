進入夏季，台電也宣布進入夏季電費，電價從6月1日起正式調漲，一般家庭每月將多支出415元。為了要省錢，有網友就苦惱，面對炎炎夏日，不開冷氣要怎麼睡？網曝「神組合」：照樣能睡好睡滿。

PTT網友發文說「沒開冷氣有辦法睡好睡滿嗎？」認為夏季電費太高，不想開冷氣，只是不開冷氣又常常被熱醒，想請教大家，有沒有「只開電風扇」還能夠一覺到天亮的方法？

對此，有網友指出要看室溫，「室溫超過30度很難睡，28度就可以」、「有年夏天我睡覺都沒開冷氣，但電風扇要開強風就是了」。另外有內行表示，準備一個「涼蓆」配電風扇就可以很涼爽，「有年夏天我睡覺都沒開冷氣,但電風扇要開強風就是了」、「買張好的涼席,就很好睡了,有時夏天半夜下雨，你還會被冷醒」。

不過多數網友認為，現在這種天氣，不開冷氣真的太難受。「冷氣最少要開5小時，停掉大概1-2小時熱醒」、「沒辦法，沒開就睡不著啦」、「沒20度哪睡得下去...當然要開好開滿加上蓋被子」。

(中時電子報)