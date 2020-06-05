受到新冠肺炎疫情重創精品業的影響，法國奢侈品巨頭路威酩軒（LVMH）集團決定重新評估以160億美元收購美國老牌珠寶蒂芙尼（Tiffany）的交易案。換言之，此交易可能告吹或LVMH尋求砍價收購。

LVMH執行長兼董事長阿諾特（Bernard Arnault）2日召開董事會討論這樁交易案，他們在會中特別關心「疫情後續發展以及對蒂芙尼業績與前景的衝擊」。

去年11月，LVMH同意以每股135美元、總額約160億美元天價收購蒂芙尼，不料幾個月後疫情爆發，重創全球奢侈品市場。觀光客受疫情影響無法出遊，導致精品店失去最重要的顧客、業績大跌。

另一方面，美國一名非裔男子遭白人警察暴力執法致死，導致全美各地上周示威衝突不斷，而不肖人士更趁機打劫、破壞精品商店，導致這些業者在美國重啟經濟之際再遇打擊。分析師指出，這可能令阿諾特重新思考收購蒂芙尼的必要性。

(工商 )