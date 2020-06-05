中油公告與印尼國營石油公司Pertamina簽署「印尼石化園區上游輕裂廠合資前約」，確認雙方投資輕油裂解廠的意向，投資金額約新台幣2,500億元，估計年產能達100萬噸乙烯。中油指出，目前還沒有明確的動工、完工時間，還在持續進行後續評估，已與下游廠商洽談。

據悉，中油與印尼Pertamina各持股45％，剩下10％保留給台灣或國際其他中下游廠商投資。惟考量石化上下游產業景氣的風險控管，台資體系的中油與泛中油業者都會參與上下游部分股權投資，但以中油主投資、督導上游，專業廠主投資、督導下游模式進行。

中油高雄五輕（第五輕油裂解廠）2015年關廠後，原擬整廠輸出至印尼，中油與Pertamina多次協商，但Pertamina考量五輕搬遷費用高，且效益不及新建輕裂廠。五輕搬遷計畫破局後，雙方在2018年10月簽署印尼石化園區架構協定。

印尼媒體「環繞印尼報」（Sindonews）4月底報導，石化園區將落腳西爪哇的巴隆岸，雙方已進入最後細節的討論階段。

中油繼2018年10月中旬宣布與印尼國營石油公司Pertamina簽署「印尼石化園區架構協定（Framework Agreement）」後，旋即委由第三專業機構進行初步投資評估，今公告簽署合資前約，代表中油再擴大新南向的轉投資業務。

中油認為，東協國家石化市場需求龐大且產能不足，適合進行產業佈局，尤其，印尼政府為發展石化產業，已修訂獎勵投資規定，如本案之大型石化投資計畫（金額大於新台幣640億元），得享前20年100％及後2年50％之營所稅減免。

石化廠商透露，願意評估投資印尼主因在於人口紅利，雖然印尼當前石化市場還不足，但其人口2億多，且近年經濟成長明顯，發展脈絡與先前大陸相似，有助拉抬石化需求能量。

(工商 )