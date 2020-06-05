桃猿隊洋投霸能今（5）日對戰富邦悍將先發8局失3分，拿下勝投與單場MVP，霸能也是本季中職第1位4勝的洋投，與土投王溢正並列勝投榜領先，賽後霸能直說「很熱」，不過，天氣熱正是霸能施展手腳的開始。

霸能今天拿到第4勝，他的投球策略在比賽前後各有不同，他說，賽前有與隊友、教練討論投球策略，前半段以速球為主，前面很多內角球，5局之後改變投球策略，開始搭配外角球。

霸能的失分集中在後半段、奪三振也在後半段，他投8局送出7K、6至8局共有6K，霸能表示，這也是投球策略的一部分，前面以速球為主，對手揮棒很積極，製造很多滾地球，比賽後半段想以變化球、控球壓制，加上策略搭配，所以產生不錯效果。

霸能沒有想要投完全場？他表示，有向教練說，今天救援投手如果不能上場的話，他可以投完全場，不過，最後救援投手上場了，只能尊重教練的決定，不過，霸能向教練表示，未來如有需要可以繼續往下投。

目前時序進入6月，天氣愈來愈熱，霸能是不是可以適應？他說，氣溫不是太大問題，多明尼加的氣候也很悶熱，過去他在美國有很長時間待在南部的達拉斯，達拉斯的天氣也很熱，只要把自己準備好、多補充水分即可。

(中時 )