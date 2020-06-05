罷韓遊行最終場「反恐大遊行」號召十萬人上街，從美麗島站出發。（袁庭堯攝）

罷韓遊行人潮擠爆中山路。（袁庭堯攝）

罷韓遊行再度出動大型黃布條。（袁庭堯攝）

中天新聞台現場連線報導時、遭到遊行民眾包圍干擾。（袁庭堯攝）

台灣基進台中立委陳柏惟特地南下助陣。（袁庭堯攝）

遊行民眾手持「民主遮羞布2.0」遊行。（袁庭堯攝）

罷韓遊行隊伍一路經過高市鬧區。（袁庭堯攝）

罷韓遊行隊伍抵達韓國瑜的就職地、愛河旁。（袁庭堯攝）

罷韓遊行最終場「反恐大遊行」5日晚間登場，民進黨籍立委、議員紛紛出席助陣，人潮擠爆市中心。遊行終點，罷韓團體拿出紅色巨大市長印信的道具推下台，眾人呼喊6日踴躍投票、收回賦予市長韓國瑜的權力。

遊行隊伍從高捷美麗島站出發，延中山路右轉民生路，最後抵達民生、河東路口，罷韓行動法定領銜人陳冠榮、公民割草行動發起人李佾潔、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋、Wecare高雄召集人尹立4人接力上台催票，台下氣憤沸騰。

「一年前我們四個都是Nobody！」陳冠榮認為，罷韓行動能成功，歸功於一路相挺，從一階、二階連署到罷免成案的市民，更感謝願意每晚上街相挺的朋友。

李佾潔表示，340天前罷免成案，340天後民眾特地來到美麗島站，此地將是罷免成功的終點，也是台灣新民主的誕生地。

「不要仇恨，要用愛與勇氣解決高雄的問題。」張博洋批韓呼籲大家不要去投票，是帶給市民恐懼，猶如回到白色恐佈，他呼籲大家勇敢站出來投票。

「高雄人收回人民的權利、國民黨回收你的劣質品！」尹立強調，罷韓遊行最終場刻意選在民生、河東路口，因為這裡是市長韓國瑜當初接受市長印信、宣稱「讓春天從高雄出發」的就職之地。明天同一時間，市民會用罷免票，收回賦予他的印信和職位，這裡也會變成韓的解職之地。

立委劉世芳爆料，佛光山因受到反罷韓團體的影響，要求信徒不要投票，她呼籲宗教團體不要受制於查水錶或人情壓力，更希望宗教團體要對得起天與地，也要對得起高雄人。

立委陳柏惟表示曾經向天乞求，寧願自己落選、也不要韓國瑜選上。他也曾許諾，韓國瑜選上就搬離高雄。他強調，選後實踐諾言不後悔，因為他不是說謊背信的人，他是老實的高雄囡仔。

(中時 )