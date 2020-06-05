衛福部長陳時中南下行程馬不停蹄，結束下午在嘉義縣的行程後，晚上到訪文化路夜市，受到民眾熱情歡迎，陳時中也力挺市長黃敏惠提出的「鬆綁不鬆懈、防疫新生活」並祝攤商生意越來越好。
陳時中晚上9點半左右搭乘嘉義市公車到文化路夜市，民眾看到阿中部長皆非常興奮，黃敏惠表示，大家悶了很久，現在疫情趨緩逐漸解封，嘉義市以「鬆綁不鬆懈」為最高原則，黃敏惠也說，文化路夜市之前曾被列為全台熱點之一，今天阿中部長來這裡，代表嘉義人在防疫上所做的努力，大家也能再到訪文化路夜市。
陳時中說，他絕對要大力響應黃市長說的「鬆綁不鬆懈」，現在疫苗尚未問世，但民眾只要記得保持社交距離、戴口罩、勤洗手，效果也和疫苗差不多。
黃敏惠也向陳時中介紹嘉義市各項特色伴手禮，陳時中表示，嘉義市本來就是好玩的地方，無論是美食、文化都相當吸引人，文化路過去也一直很熱鬧，之前有段時間疫情較緊張，遊客較少，此行希望能推展觀光，讓攤商們生意越來越好。
(中時 )
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