美國總統川普今天在白宮記者會上，針對第一階段美陸貿易協議發表看法，稱在新冠疫情之後，他對該協議的看法和之前稍有些不同。

他說：「我想我對美中貿易協議的看法，和三個月之前稍微有些不同。和中國好好相處是不錯，但我不知道這是否會發生。我會讓你們知道。」

(中時 )