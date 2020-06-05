川普稱我不知道是否會和中國好好相處 23:092020/06/05 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普今天在白宮記者會上，針對第一階段美陸貿易協議發表看法，稱在新冠疫情之後，他對該協議的看法和之前稍有些不同。 他說：「我想我對美中貿易協議的看法，和三個月之前稍微有些不同。和中國好好相處是不錯，但我不知道這是否會發生。我會讓你們知道。」 (中時 ) #不知道 #中國 #相處 #協議 #看法 也許您會感興趣 推薦閱讀 因為，我們都是中國人 04:102020/06/01 兩岸藝文 香港的事，就是我們中國人的事！ 04:102020/06/01 時論廣場 此生不悔入華夏 來世還做中國人（上） 04:102020/06/03 兩岸藝文 陸大基金有望挹注RISC-V 晶心科得利 04:102020/06/03 產業．科技 陸美第一階段貿易協議 恐夭折 04:102020/06/03 兩岸要聞 香港二次回歸的重生 04:102020/06/03 時論廣場 六四事件31周年 江啟臣提四點看法 21:062020/06/03 政治 陸港觀盤－資金解放趨勢已定 中國股市可期 04:102020/06/04 全球財經 鼓勵擺地攤拚經濟 學者看法兩極 04:102020/06/05 焦點新聞 《基金》陸股下半年樂觀 中國基金酌量配置等開車 14:322020/06/05 財經 國際熱門新聞 挺血腥推倒老人2成員 紐約57應變組警員全辭 - 國際 釣島爭議恐再起！石垣市要釣魚島改名「登野城尖閣」 - 國際 出征川普！拜登正式獲得民主黨提名總統候選人 - 國際 誰散播「病毒是陸生化武器」謠言？研究：與這些團體掛勾 - 國際 川普震怒！砲火來自四面八方 美防長岌岌可危 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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