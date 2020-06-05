揚名大陸傳統武術圈、68歲的「渾元形意太極拳掌門人」馬保國在上月出賽對戰50歲業餘拳手王慶民，卻在30秒就3度倒地慘遭KO，最後甚至被暈厥2分鐘，引發網路熱議。如今馬保國兒子，同時也是渾元國術館上海分部館長的馬曉陽練武影片也曝光，讓網友大呼「出來為父報仇」。

影片中，馬曉陽穿著黑衣絲綢服，在自家國術館內展示自己的太極功夫，腳一踏甚至響徹整間場館，頗有氣勢。

太極大師馬保國兒子馬曉陽練武影片曝光 (圖／影片截圖)

不少大陸網友紛紛留言：「可以可以，趕緊為父報仇」、「轉來轉去，自己都先轉暈了」、「你只要撐過30秒就比你爹強了」、「花裡胡哨，一腳直接放倒」、「上擂台見真章」、「還以為真有這種腳力，結果只是聲音調大，旁邊水聲暴露一切」。

事實上，馬保國之所以會踏上太極拳道路，全因為了送馬曉陽到英國念書深造，為此負債累累，無力償還，出國教拳賺錢。在旅英期間創立「英國混元太極拳協會」，返國後在2013年，與兒子共同創立「渾元形意太極門」，並於2015年開設上海分部，由兒子擔任館長，自己則擔任名譽會長。

馬保國兒子馬曉陽的練武影片也被網友搜出 (影音取字YouTube/中國萬象，若被刪除請見諒)

(中時電子報)