揚名大陸傳統武術圈、68歲的「渾元形意太極拳掌門人」馬保國在上月出賽對戰50歲業餘拳手王慶民，卻在30秒就3度倒地慘遭KO，最後甚至被暈厥2分鐘，引發網路熱議。如今馬保國兒子，同時也是渾元國術館上海分部館長的馬曉陽練武影片也曝光，讓網友大呼「出來為父報仇」。
影片中，馬曉陽穿著黑衣絲綢服，在自家國術館內展示自己的太極功夫，腳一踏甚至響徹整間場館，頗有氣勢。
不少大陸網友紛紛留言：「可以可以，趕緊為父報仇」、「轉來轉去，自己都先轉暈了」、「你只要撐過30秒就比你爹強了」、「花裡胡哨，一腳直接放倒」、「上擂台見真章」、「還以為真有這種腳力，結果只是聲音調大，旁邊水聲暴露一切」。
事實上，馬保國之所以會踏上太極拳道路，全因為了送馬曉陽到英國念書深造，為此負債累累，無力償還，出國教拳賺錢。在旅英期間創立「英國混元太極拳協會」，返國後在2013年，與兒子共同創立「渾元形意太極門」，並於2015年開設上海分部，由兒子擔任館長，自己則擔任名譽會長。
(中時電子報)
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