去年底、今年初曾有3名大陸公民因進入美國海軍航空基地禁區拍照被捕，經佛羅里達檢察官起訴後，3人已承認犯行，分別被美國法院判處9個月與12個月的徒刑。

據《環球網》報導，美東時間4日，3名中國公民因進入美國佛羅里達州基韋斯特的海軍航空基地禁區拍照被判入獄。其中27歲的廖柳友（音譯，Liao Lyuyou），被美國法院判處12個月徒刑，25歲的張傑倫（音譯，Jielun Zhang）和24歲的王雨浩（音譯，Yuhao Wang）則分別判處12個月與9個月的監禁。

報導說，美國佛羅里達州南區檢察官辦公室表示，廖柳友於去年12月26日進入基韋斯特的海軍航空基地禁區，並在敏感軍事設施附近的一幢大樓和其他政府大樓拍照而被捕。法庭文件顯示，他曾被口頭警告不要這麼做，但他仍執意而為。

在另一起案件中，今年1月4日張傑倫和王雨浩兩人也承認非法進入同一海軍航空基地禁區，並在禁區內拍照。起訴書稱，張和王乘車接近位於基韋斯特的海軍海軍航空基地一處警衛站，由於沒有軍事身份證明，被一名海軍安全官員要求離開。兩人均未聽從指示，而是在該設施待了約30分鐘，海軍官員在獲得檢查其手機和相機許可後，看到他們拍攝了該基地部分建築。

大陸外交部年初曾在回應相關報導時表示，要求美方依法、公正調查，妥善處理此案，切實保障涉事大陸公民正當權益。發言人耿爽也提醒海外大陸公民加強遵紀守法和自我保護意識，不要在軍事禁區或其他敏感區域逗留或拍照，嚴格按照有關提示和標識行事。

(中時電子報)