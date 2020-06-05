新冠疫情衝擊經濟，行政院長推出「三倍券」，但是三倍券先前不找零作法，引發爭議。民進黨台北市議員王世堅也忍不住直言，「不找零，難道要找鹹酥雞？」話一出口，讓全場笑翻

王世堅在《雲端最前線》節目中表示，人民自然有人民的智慧，政府既然要發給民眾三倍券，限制愈少愈好，愈方便愈好，本來要去刺激消費，卻作種種限制，哪一些不能用、有的限制這麼多，有的沒有的，大家會覺得這樣沒道理，只好都取消，取消以後，像不能找零，直接印在券上面說不能找零，比方拿去醫院看診，掛號費150塊，民眾拿200塊出來，不能找零，那怎麼辦？那醫生要再準備一包鹹酥雞嗎？說這一包50塊元。此話一出，全場笑翻。

王世堅指出，不能找零政策，現在政府這些官僚鬆口了，又說可以啦，就由民眾和商家自己去談，那為什麼要增加這麼多不必要的糾紛，既然然限制愈減愈小，到7月15日以前，大概減到沒有限制了，那等於就跟現金一樣，那為什麼不以現金來發放，就算退一萬步，要存起來，那也是人民的權力。如果盡信專家盡信學者，就像盡信書，不如無書，如果是聽專家的意見，就100％要照他們的話，那乾脆直接請學者來當院長。

(中時電子報)