新冠肺炎讓外送業業績爆衝，如今國內疫情趨緩，炎炎夏日讓民眾對外送的需求絲毫不減，加上進入手搖飲的季節，2大外送紛紛祭出優惠，foodpanda歡慶8周年，輸入優惠碼即可直接享有「整個6月免運費」！另外ubereats則是

主打量販市場，輸入優惠碼可享4次「滿399現折100元」。

foodpanda 迎來8週年生日，推出「歡慶8周年，天天免費外送」活動。即日起，結帳時輸入優惠碼【HAPPY8】就可享整個月免費外送，不論從早餐、下午茶到宵夜， foodpanda幫你送好送滿。

【HAPPY8】優惠碼有效至2020／6／30，限訂購foodpanda美食外送方可使用，實際免費外送區域及活動辦法請以foodpanda app與官網顯示為主，優惠碼數量有限兌完為止，foodpanda保留隨時單方修改權利。

另一大外送龍頭Ubereats則是主打量販店外送市場，只要輸入【賣場抵家】即可享有Ubereats配合店家4次「消費滿399元現折100元」優惠。活動期限至2020／6／30。

Ubereats外送美食優惠則是延續之前不定期輪調方式，配合店家不定時推出滿額優惠或單品買一送一，實際優惠狀況以當地餐廳為準。

(中時電子報)