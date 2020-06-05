921地震南投原住民部落餵奶的母親 2000年 南投

越戰枯木劑受害者越南病童阿福來台進行顏面重建手術 1998年 台北

你好神 2012年 金門

幻想與現實 2011年 基隆七堵

病毒疫情打亂了全球秩序，拖累經濟，百業蕭條，影響許多人的工作與生活，台灣疫情雖然相較歐美許多國家輕微，但也難逃衝擊，許多藝文活動停擺；不過攝影家楊永智卻反其道而行，從其中看到創作題材與機會，6月6日起在爵士攝影藝廊展出《『亂』像攝影展》，抒發他數十年攝影生涯對亂世的觀察和體悟，同時也將舉辦多場演講。

退休前在媒體工作數十年的楊永智，歷經早期台灣黨外民主運動、解嚴、兩岸交流、國會改革、總統直選、政黨輪替等近卅年時代動盪，也碰到來自大自然的破壞力量，經過921大地震、SARS病毒、莫拉克風災等災難洗禮，離開職場後，他又跟隨NGO組織走遍廿幾個第三世界國家，看盡世界最落後貧窮地區人民的黑暗生活，讓他對於「亂」的體驗特別深刻，雖然如此，他也發現，世界雖亂，但亂中有序，亂中也能創造許多機會，於是他把這40餘年拍攝的相關作品，重新整理出30幅作品，希望能詮釋他自己對「亂」的觀點。

楊永智這次展出作品中，有許多並不必然是直接敘述暗黑世界的意象，而是用對比手法來作為對社會失序的一種反諷，也同時顯現他入世關懷的熱忱，作為一個長期浸淫社會百態的媒體人，他更懂得如何運用視覺符號，來呈現對於這個亂世的點評。

長期對社會議題的關注，楊永智具有敏銳觀察力，也極有毅力，他在年逾60又考進研究所，鎖定現在居住的基隆港都外籍漁工，深入探索這些移工面臨全球經濟結構下的各種問題，作為他下一個研究記錄的主題，用行動來貫徹他自己透過影像觀看世界的初心，這似乎也延續他用「亂」來定義這個世界的一貫風格。

(中時 )