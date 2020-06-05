全聯近日推出一款牙膏蛋糕「薄荷巧克黑爵士」，引發網友熱議，也吸引不少「勇者」嘗鮮，一名女網友吃過之後，在社團PO文：「全聯終於瘋了」，直呼牙膏都比這個好吃，讓1萬名網友全笑翻。

女網友在臉書《我愛全聯-好物老實説》分享這款牙膏巧克力的心得，表示這個社團雖然是好物老實說，但對她來說真的不是好物。她說自己看到廣告的時候非常期待，非常敬佩全聯的研發，直呼全聯很成功，這東西真的太不像人間食物。

接著話鋒一轉，原PO表示吃下肚後「完全沒有令人失望」，因為實在非常難吃。她說這個巧克力蛋糕很厚有三層，卻完全沒有任何巧克力味，反而有點類似燒焦味，實在太神奇。

原PO直呼牙膏巧克力蛋糕超級難吃，「牙膏都比這好吃」 (圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説)

原PO直說最難吃的還是那個餡，大酸「全聯在難吃甜點這塊相當勇於突破自己，沒有最難吃，只有更難吃，薄荷餡像難吃版無糖的Andes，口感非常之噁心」。文末她無言表示，味道也不像牙膏，「不要污辱牙膏了，牙膏都比這好吃」。

網友看到全笑翻：「推，超誠實心得」、「我邊看邊笑」、「忍笑超痛苦」、「有味道的心得文XD」、「看得我反而想去買來試試到底多難吃」、「牙膏都比較好吃是哪招XD」。

(中時電子報)