黃福其、趙婉淳／台北報導

國民黨在罷韓案結束後，下週一將由主席江啟臣拍板啟動「空間重設計」，儘管部分黨內人士反對，還有人擔心形成「攔腰煞」，風水恐使黨運雪上加霜，不過黨中央仍力排眾議，決定按原規畫，要把中央黨部2、5樓清空還給中投，再把革實院、政策會政研部遷到智庫2、3 ，預計7月20日之前完成搬遷。

據指出，中央黨部2層樓給中投的租金約116萬元，退租後除可向中投要回預繳到明年底的租金，加上目前正在盤整的地方黨部廳舍租金，國民黨改革委員會「財務穩健組」估計，到民國111年可節省6700萬元，同時引進流動辦公室概念，有效運用空間。

國民黨自民國95年搬到目前的八德大樓，向中投租用地下1樓到地上5 樓共6層樓，1年租金近4650萬元，4年前因應黨產會成立而預繳租金到明年底。

因租金不菲，且6層樓有不少閒置空間，江啟臣當選後宣布「國民黨空間重設計」計畫，盼達到「提高運作效能」、「降低營運成本」兩大目標。行管會迅速擬出清空2、5樓交還中投，另由擁有7個樓層的智庫挪出2、3樓，供革實院、政策會搬過去。

因中央黨部2樓有文傳會、組發會，將分別搬到4樓、1樓及地下1樓， 4月間方案出爐後，引起黨內熱議，國民黨改委會委員、前副祕書長張雅屏就公開質疑批評「殺雞取卵」；黨產會也向行管會、中投及智庫關切此事。

此外，中常委江碩平更在中常會力陳，有好幾位風水師都提醒2樓清空將形成「攔腰斬」，會有血光之災，況且2樓文傳會、組發會是黨的兩大門神，應繼續鎮守2樓。

江碩平也提醒江啟臣「3樓主席辦公室位置與財路廟、龍江路沖煞，歷任主席都失敗請辭」，當年馬英九主席任內搬到八德大樓，就因市長特別費案請辭主席，等於失敗辭職；之後吳伯雄接任，又因馬當選總統而提前請辭，由馬回任主席；接著馬因縣市長選舉大敗又辭主席，朱立倫、洪秀柱、吳敦義等接主席，參選都沒成功，甚至因敗選下台，等於歷任黨主席都失敗，馬當選總統也不是黨主席，可說「總統選舉一次都沒贏過」，可見「風水地理很重要」。

有黨務人士指出，八德大樓當年是黨管會大掌櫃劉泰英設計，整體格局前方有「墓碑」寓意的雨遮、階梯，兩側還種大樹，後側則有風水池，帶有「升官（棺）發財」的玄機，不知為何中央黨部搬來，反倒不太順遂。

儘管黨內對原先的樓層調整案有「異見」，不過黨中央重擬多項方案，本周仍擬定2、5樓清空，2樓的文傳會搬4 樓、組發會搬1樓及地下1樓，5樓的行管會搬到地下1樓，地下1樓的革實院及1樓的政策會搬到智庫，另在中央黨部3樓的主席、祕書長樓層設置政策會、革實院聯絡室，主席辦公室位置也不調整，全案下周一由江拍板後，立即啟動搬遷，盼7月20日前完成。

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(中時 )