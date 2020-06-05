新冠肺炎疫情趨緩，封城鎖國的日本、紐西蘭、澳洲、希臘即將解封，但都沒有將台灣列入首批解封名單，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中歸咎「政治因素」。前立委沈富雄卻直指，是平等互惠談不來。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，他很喜歡坐飛機，但是他認為國旅和國際旅遊是兩回事。現在我們大型的航空、旅遊、住宿業者，其實都非常慘，因為他們手上所有的現金流，大概撐不過3個月，現在國旅即使再怎麼鼓勵，也救不了這些人。所以這些人其實不要怕，因為主管單位是交通部，他們怕交通部、交通部怕陳時中，沈富雄不禁說「死氣沉沉，你知道嗎？」這些人應該出來講，要解封，把自己管得那麼嚴，那人家怎麼會解你的封呢？

沈富雄點出，現在我們跟很多周邊主要國家，都是要平等互惠。很多人不是講，因為我們那個篩檢太少了，人家不相信，不過沈富雄卻認為，這不是重點。陳時中現在怪政治，胡說。有人要不要接受台灣，是跟中國大陸連結在一起嗎？平時也許有可能，這次卻完全不是，是平等互惠，你談不來嘛！

沈富雄表示，這些大型旅行社要出來把問題講出來，但是他們怕，這個怕的氛圍是誰製造的？現在很多重要國家的基本傳染數（Ro）小於1，就是疫情有一點轉折就解封了。我們如果要學他們、他們如果要學我們，那明年、後年都沒有辦法等到，這問題的關鍵就在這裡。

(中時電子報)