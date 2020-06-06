DJI在今年4月底時正式發表Mavic Air 2無人機(drone)。距離DJI發表第一代Mavic Air的2018年1月，相隔兩年多才又獲得升級的Mavic Air 2不僅在拍攝能力、圖傳距離都大幅躍進，價格還維持跟前一代相同。

DJI 大疆 Mavic Air 2 無人機試飛 C/P值超高6種短片模式一次上手

外觀跟第一代大不相同，反倒是更像Mavic Pro縮小版，重量為570公克。機身在前、下、後方有三對雙目視覺感測器，可用於避障。機身底部增加補光燈，可輔助夜間升降。(機身底部後面為紅外距離感測器)。

Mavic Air 2外型上跟第一代有很大差距，事實上更像Mavic Pro縮小版，僅比Mavic Mini略大，單手就可以掌握。(黃慧雯攝)

Mavic Air 2。(黃慧雯攝)

Mavic Air 2改動最大的是遙控器。先前是由下方左右側夾持，這一次則是改到上方，以上下方式夾住。並且巧妙將手機連接線安置在手機夾具的裡面(需要依照手機的充電孔類型，替換適用的連接線)，不易弄丟，也不容易忘記攜帶，可說是超貼心的防呆設計。可拆卸式的小搖桿則可置放在遙控器底部專屬位置。將手機顯示螢幕放置在遙控器上方，減緩了長期低頭的幅度，對於頸部負擔較小；持握時手部也不容易遮擋到手機螢幕，不僅是有感升級，也是更好的設計方法！值得一個讚！遙控器本身支援USB Type-C充電，續航力可達4小時，也可替手機充電。

Mavic Air 2改變最大的一處就是遙控器。(黃慧雯攝)

改將手機夾在遙控器上方，且內部可放置一條手機連接線(須依據慣用手機挑選適合的連接線)。(黃慧雯攝)

改將手機夾在遙控器上方，且內部可放置一條手機連接線(須依據慣用手機挑選適合的連接線)。(黃慧雯攝)

遙控器上方(左右側食指可控制的位置)，可快速切換照相、錄影模式，左邊則可調整鏡頭視角。(黃慧雯攝)

Mavic Air 2的遙控器相對過去雖然體積更大了一些，但是整體設計、持握手感都更好。改動的原因之一，也包含支援了OcusSync 2.0圖傳，可達到10公里圖傳距離(支持 2.4/5.8GHz 雙頻通訊，能在飛行中智能識別通訊品質的好壞，並即時調整到最佳通道，10公里圖距離中可在手機上呈現[email protected]的影片效果)，甚至比Mavic 2 Pro還增加2公里。對於覆蓋一般使用情況來說，都十分堪用。普通檔飛行速度則可以達到12 m/s，等於時速43.2公里。最高可飛500米，但是按照台灣法規，限高區可能有120米、60米、30米高度等限制，禁飛區則無法起飛。

續航力方面的提升也很明顯，單顆電池續航可到34分鐘，比第一代Air提升12分鐘。更長的電池續航力代表可以減少起降次數，單次飛行拍攝更為完整的內容。

Mavic Air 2本次採用1/2吋4800萬畫素的CMOS感測器，對比第一代的1200萬畫素，提升幅度相當明顯。拍照上，新增智能拍照模式，也就是整合場景辨識、純淨夜拍以及HDR三種技術，可以保留更多的相片細節；全景功能則與第一代相同，提供球型、180度(預設使用4800萬畫素格式與HDR)、廣角、豎拍四種模式。

遙控器上方(左右側食指可控制的位置)，可快速切換照相、錄影模式，左邊則可調整鏡頭視角。(黃慧雯攝)

Mavic Air 2後側也有一對雙目視覺感測器，可用於避障(第三對是在機身底部)。(黃慧雯攝)

Mavic Air 2第三對雙目視覺感測器位在機身底部。(黃慧雯攝)

Mavic Air 2右側藏著microSD卡插槽，最高支援256GB，建議要使用存取速度夠高的記憶卡，以免空拍時，要耗費珍貴的電力在等候影片存檔(期間無法拍攝)。(黃慧雯攝)

Mavic Air 2左側有USB Type-C充電孔。(黃慧雯攝)

Mavic Air 2試飛情景。(黃慧雯攝)

錄影上，支援[email protected]格式，能拍出更順暢的影片，過去僅有Phantom 4 Pro可支援，而兩者價差一倍，就這一點來說，可說是讓Mavic Air 2 C/P值瞬間飆升不少。如果不輸出60fps的影片，以60fps格式拍攝的影片還能有支援更寬廣的慢動作速度，在後製剪輯上的運用空間更大。慢動作影片則是可支援至[email protected]格式，視過去所有機種的兩倍，慢動作攝影領域已經可以看齊主流的高階手機，若是喜愛拍攝(極限)運動等高速內容，Mavic Air 2對慢動作錄影支援可以讓你巧妙運用播放速度，呈現不同以往的細緻風格。

Mavic Air 2也支援了HDR錄影，對比一般未支援此格式的普通影片，可以保留更多明亮處、暗處的細節，對於整體畫面質感提升很加分，也可以減少後製調色的時間。移動縮時影片的功能，則是繼承了Mavic 2 Pro，可支援「自由、環繞、定向、軌跡」四種模式，在4800萬畫素感測器的支援下，甚至可拍攝8K畫質的縮時影片，呈現前所未有的細膩畫質，保留瞬間美景的每個細節。只要設定完成之後，就能一鍵開拍，且縮時影片可自動導出。一鍵短片功能則是支援「沖天、漸遠、環繞、螺旋、小行星、彗星」等六種模式，跟第一代大致相同，對新手來說很容易就能拍出手動操作難度極高的空拍影片，很能建立成就感。

智能功能上，則是支援了智能跟隨3.0、興趣點跟隨3.0，以及跟聚焦拍攝2.0等模式，在操作介面上也進行了改動，更直覺容易操作。在錄影畫面中框選對象，就可以選定三種智能模式之一來拍攝。

避障性能跟前一代一樣，在前、後、下方有環境感知鏡頭，可以偵測避障。遭遇障礙物時螢幕上會跳出提醒，距離障礙物已過近也會緊急車。在拍攝上要比較留意的是左右側沒有避障功能，要特別留心。

選擇暢飛套裝不僅包含了額外的螺旋槳(共有6對，一般套裝是3對)，還包含ND 鏡套裝、電池管家(可一次為三顆電池充電)、電池-行動電源轉換充電器、單肩包，以及額外的2顆電池(暢飛套裝共三顆電池)。

Mavic Air 2暢飛套裝內含一個單肩包，輕鬆就可裝入三顆電池、Mavic Air 2，並帶上適合外出用的電池-行動電源轉換充電器，讓你輕鬆飛。對比過往動輒需要大背包才能攜帶的消費級無人機，Mavic Air 2小巧的體積很適合入門者，攜帶外出可說一點負擔也沒有。(黃慧雯攝)

暢飛套裝內含電池管家，可一次充三顆電池，要搭配專屬的充電線。(黃慧雯攝)

外出拍攝時，可攜帶電池-行動電源轉換充電器，來快速為單顆電池充電。(黃慧雯攝)

體驗心得

體驗過Mavic Mini之後，再體驗Mavic Air 2第一秒的感覺就是抗風能力更為出色，雖然前者體積小巧，在250公克以下，不用實名登記也可以飛，但是Air 2支援前、後、下方避障的功能，還有抗風(抗5級風)的性能，其實都更適合初學者(要入手Mavic Air 2代理商聯強國際有代客登記的服務)。可上看8K的縮時影片拍攝性能，還有[email protected]的拍攝性能，都讓它非常適合喜愛空拍，也對空拍畫質有一定要求的用戶。在4K電視逐漸普及的環頸下，Mavic Air 2的拍攝性能絕對超前時代。小巧的體機還有升級後的電池續航力，以及高達10公里的圖傳距離，讓它更適合於喜愛旅行或是家庭族群，能在不增加很大負擔的前提下，輕鬆拍出很令人驚豔的空拍影片，而不用過於擔心拍攝期間須要返航而電力不足，或是出現圖傳距離不足的情況。

(科技)