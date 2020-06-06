台股人氣指標生技股以及高價股短線開始較大震盪，不過全球資金依然豐沛，美中股市持續上漲，個股輪動可望持續。台股三王先整理也持穩，加上進入股東會及除權息時節，尤其擁有穩定獲利成長如IC設計，以及殖利率優勢如系統整合族群等可特別注意。

美國針對「港版國安法」通過，美國總統川普宣布取消香港特殊優惠待遇、智財權等一連串制裁舉措，美股不跌反漲，市場認為川普未對美中貿易有進一步惡言說法；中港股市則是以大漲反應。兩大國之間的博弈，令市場觀望。不過可以確定美國鼓勵廠商盡快遷出中國，要不然提高中國的稅率將使廠商吃不消；而川普目前正在處理國內暴動，下一步動作可能還要等等。

中國則是先拉股市再說，尤其是港股，原來最弱勢的恆生及國企股指數，一口氣拉升至季線之上，深圳指數也創三月以來新高、上證指數則突破年線。另外要注意這次中國兩會召開，並未訂出今年經濟成長率，是有史以來第一次，看來中國本身也有準備面對外資外移以及失業率上升，此時若是資本市場再受影響，問題將不小，所以首要就是要穩住股市，雖談不上進一步拉抬，但至少不會令股市大跌，尤其是港股，安定民心可能是首要的。問題是美元及港元是否會脫鉤是全球矚目的，一旦出現這種情況，問題就大了！

外資反手買 資金行情不停歇

在此之前，美中股市還是各自較勁，這次聯準會一口氣大幅降息以及大喊無限寬鬆，市場資金真的多；且日本救經濟追加一．一兆美元，歐洲則提高至七五○○億歐元救經濟；加上近期印度、土耳其、韓國都在降息，顯見不管股市已大漲一段，各國還是擴大注資市場，錢多股市就不容易大回檔。

近期包括美股基金和歐非中東基金的資金動能均由負翻正；其中又以美股買氣最強，轉流入二二億美元，歐非中東基金也有○．二三億美元流入，雙雙揮別連五周失血窘境。根據統計，美國第一季財報逾六成優於預期，顯示即使新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，不少美國公司仍有獲利，尤其保有大量現金的優質公司依然有不錯的獲利成長。

美國科技股明顯較強，那斯達克姿態很高維持在十日線之上，距離歷史天價九八三八點已不遠；費半指數幾乎是一紅一黑向上墊高底部，一八○○點不破，底部墊高；其中包括亞馬遜、蘋果、臉書、輝達、MRVL、Zoom等股價幾乎都要創新高；傳產則是Lulu、Visa、Mastercard表現最佳。總的來說，還是網路社群、雲端及支付等股價多頭最完整。而美國出現黑人事件暴動，情況似乎緊急，但是資本市場主要是反映資金，在聯準會持續放錢下，資金行情得以持續，大致上只要標普站穩三○○○點、道瓊站穩二五○○○點以上就屬強勢。

歐洲股市也是向年線震盪趨堅；亞洲股市韓國宣布再度降息，韓股站上二千點之上，日本也站上年線；近一周中港股市全部大漲，香港恆生及國企長紅站在下降的季線之上；深圳指數更是一口氣創三月以來高點；上證指數則躍過年線，中港的強勢國家隊用盡力量，主要是與美國對抗，若是大跌對市場氣氛將不利，於是逆勢大漲。全球股市經過五月多空拉扯，如今多頭較占上風。

全球資金持續流竄金融市場，特別是各國正陸續解封，若股市隨即下跌，不利經濟，但還是需要注意是否疫情死灰復燃。在此之前各國股市將是輪漲，台股亦同。最值得稱讚是五月份外資賣超一五一七億元以上；今年以來外資則賣超逾六千五百億元，如此龐大賣壓台股還能撐在一○八○○點之上，就靠本土資金，五月投信買超九一億元、八大官股行庫買超三○五億元，加上壽險資金，台股等於在一萬點之上外資及本土資金對做換手。而外資今年賣超可以說是歷史紀錄，能夠再賣多少？只要外資反手為買，台股就有機會持續走資金行情。

聯發科挺住高價股回檔

近一周出現較特殊現象，大漲數倍的生技族群，開始見到口罩隊長恆大一度跌停，國光也快速回檔三成；暴漲出現過熔斷的金萬林、普生、安成、基米等興櫃股，股價一度下跌三至五成，雖然該族群尚未全面重跌，但若超過一半以上走跌超過五％，高點可能較有限了。生技股這次炒得凶可以說是人氣指標，一旦聯袂重挫則要小心。

過去兩個月外資拚命調升高價股目標價，使得矽力ＫＹ、信驊股價都超過一千五百元，祥碩則登上千元；如今卻有外資開炮認為ＰＥ過高了，使得包括譜瑞ＫＹ、緯穎等股價超過八○○元的個股，開始較大拉回，高價股股價能創新高就代表股市ＰＥ拉升，容易出現比價推升，尤其這次是以ＩＣ設計族群為主，半導體是台灣產業的重中之重，股價比價推升市場認同度高，只要上述高價股未跌破月線則屬於正常回檔；反之就要注意。

較好現象是第五大權值股聯發科股價創今年新高，逼近五百元，可望挺住其他高價股回檔，並帶領五百元以下個股持續攻堅。華為被制裁，市場聯想華為可能棄海思而用聯發科手機晶片，且華為丟失的市場，可能由中國其他大廠如小米、Vivo、Oppo等取代，對於聯發科也是利多，當然最重要是美國是開放還是禁止聯發科手機晶片銷售中國大廠？若未明文禁止，則將是聯發科翻身大好時機，股價可沿十日線操作。

而ＩＣ設計族群中的聯詠、瑞昱、義隆、致新等，都屬於一級大廠，獲利穩定成長，是提供中國電子業零組件軍火重要來源，這些公司前四月營收都有二○至四○％成長，確保今年獲利，逢低可注意。再來就是矽智財（ＩＰ），為了順利去美化，中國政府長期大量投入資金在半導體產業，中國若要完成晶片的自製計畫，半導體最上游的ＩＰ是否能夠研發出來非常重要，就像是在製造過程中，單有原物料是無法生產成品的，還必須有關鍵的「工具」才能完成，而ＩＰ就像是半導體發展的關鍵工具。目前ＩＰ中的龍頭廠包括安謀（ARM）、新思科技（Synopsys）等均是美系廠商，因此現階段對中國來說，轉而仰賴擁有高技術含量的台灣ＩＰ廠，無疑是首選。帶動力旺、創意、世芯ＫＹ、M31、晶心科、愛普等國內業者直接受惠，近期股價幾乎都創新高，前景可持續追蹤。近兩年業績不甚佳的創意，六月一日除息五元一度差一檔就馬上完成填息，應是較好訊號。其他公司未來兩周將召開股東會，可聽聽公司方面看法，做為操作依據。再者如杰力，前四月營收成長四．六％，四月營收還創歷史新高，第一季ＥＰＳ達一．七九元，全年挑戰八元也不離譜，ＰＥ不到十五倍，拉回也可追蹤。

至於整理一至兩個月的台積電及大立光，前者市場一直傳言受華為影響可能下修資本支出，但股價二九○元守得相當好，這次十八日除息二．五元填息應不難；而智慧型手機今年出貨預估將衰退十％以上，對鏡頭光學股大立光影響將不小，不過三八○○至四○○○元大關始終堅守。若雙王加上營收王鴻海，股價已橫盤三個月股價不跌，那麼台股即使拉回，低檔較有限。

台股第五次站上年線一一○○七點，只要月線一○九○○點不破，有機會持續盤堅推升向一一五○○點挑戰。半導體除了ＩＣ設計族群外，整理已久的矽晶圓如中美晶、環球晶可望有補漲機會。

系統整合有國安題材及殖利率保護

此外，本刊多次介紹的系統整合及資安方面，由於傳出總統府、各部會乃至台塑化、中油受網路駭客影響，政府高度重視；加上台商回台也需要系統整合，最近包括敦陽科、晉泰、中菲、大綜、零壹、普鴻、安碁等股價都向上墊高，最重要是該族群通常有股息殖利率保護，可攻可守。敦陽科、中菲、普鴻股價已領先創新高，將是指標。零壹則是十日除息二元，也是先拉高。

有殖利率保護的還有設備股如漢唐、京鼎、德律、帆宣等。德律十一日除息三．三元、漢唐十七日除息十三元，股價都已開始往除息行情拉抬。說到除息行前，包括十五日除息六．五元的義隆，以及一般都較為偏多的營建股，這次以華固十日除息七．五元，都可加入追蹤名單。

行政院宣布每人支付一千換取三千元振興三倍券，亦即人人皆可領到政府加碼發放的二千元，大手筆斥資逾四百億元點火內需消費力道，預計七月暑假上路。相關運輸、飯店、餐飲、旅遊股短線雖已上漲，但在確實發放前股價還是來回震盪。另外，台灣高鐵也可注意，上述族群拉回至十日線到月線之間可以追蹤。

※全文及圖表請見《先探投資週刊2094期》

(中時電子報)