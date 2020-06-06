平淡已久的筆電市場，今年因受惠新冠肺炎催生的遠距商機而出現搶購盛況，不只品牌、代工廠業績表現佳，連帶周邊零組件銷量也三級跳。

一個突如其來的新冠肺炎疫情，已逐漸改變人類的生活習慣、工作模式及消費模式，讓ＷＦＨ（Work from home）的遠距辦公與數位學習等趨勢興起。

即便全球主要城市陸續解封，但因距離疫苗問世仍還需一段時間，且為避免疫情二度擴大，遠距發展已成為不可逆的新趨勢，也順勢使企業端重新思考數位轉型的必要性，像是臉書（Facebook）執行長祖克伯日前提到，預期未來五到十年間，有一半的員工可以永久以遠端模式工作；而推特也表示，即便疫情結束後，若員工不想進辦公室，就可以無限期在家上班。

今年上半年因為受惠宅商機，即便處在傳統電子淡季，筆電需求仍逼近旺季水準，不論是商用、家用，或是電競筆電，都十分搶手，加上英特爾推出新一代處理器助攻，更讓筆電供不應求，從品牌廠如宏碁、華碩到代工廠包含仁寶、緯創、英業達等都加速趕工出貨。

ＮＢ成當紅炸子雞

原本市場認為，在疫情持續蔓延會影響終端需求的情況下，下半年的筆電需求可能會轉弱，不過隨著遠距有望成為未來生活的新常態，法人認為，從不少廠商的接單狀況來看，上半年的筆電盛況將可延續至第三季甚至年底，帶動筆電族群成為今年市場新星。

在筆電熱銷的同時，周邊零組件也將雨露均霑，包含電源供應器的台達電、群光、光寶科，電池組裝的新普、順達，軸承的新日興、兆利，連接器凡甲、貿聯ＫＹ、嘉澤，鍵盤相關的群光、茂林ＫＹ、科嘉ＫＹ，散熱的雙鴻、力致等廠商不只出貨、營收同步升溫，連帶股價也都相繼展開一波強勁成長態勢。

義隆買盤卡位 股價創高

觸控ＩＣ大廠義隆因在觸控板、觸控螢幕ＩＣ與指向裝置等產品線上，市占率皆高居全球第一，這波受惠遠距商機迎來強勁拉貨潮，帶動業績跳增，二日公布五月營收，達十二．二五億元，月增十七．九％，年增六二．九二％，呈現年增、月增皆雙位數成長，已連續兩個月刷新營收歷史新高紀錄，本季業績締新猷可期。

且公司看好下半年，在新機遞延效應發酵，以及傳統旺季的加持之下，客戶拉貨力道有機會一路延伸至年底，全年業績表現有機會挑戰新高紀錄。（全文未完）

※全文及圖表請見《先探投資週刊2094期》

(中時電子報)