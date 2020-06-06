台積電流傳神秘數字333：「三天走人，三個月走人，再來三年」，一名女網友心疼在台積電上班的同居，不是晚上11點回家，就是回來一副快倒下的樣子，忍不住問男友「你想要做多久呢？」。這篇暖心文章吸引2萬多人點閱，不過眾人反應不一，有人覺得「賺再多身體變不好，後面怎麼吃補品也補不回來的」，但有人說「年薪200萬左右，上哪找這樣薪水的工作？」。

女網友在Dcard發表「你...想在台積電工作多久？」一文，她表示男友說：「三年吧？今天同事也問我要待幾年，我跟他說之後，他笑說他當年也只想待三年，不知不覺他就待了十年。雖然我也覺得很累，沒辦法想到他那樣十年的生活，但是腦力激盪、團隊合作的感覺也很不錯。台積電有333，三天走人，三個月走人，再來三年，當然也有人三分鐘就開始想離開了吧哈哈哈」。

原PO表示，每天工作完，卻等不到男友下班；偶爾等到晚上11點，看到他回來滿身疲憊，馬上給他一個能量抱抱。甚至有一次一回來就快倒下的樣子，男友說，剛剛騎車差點睡著。

有時候晚上很晚打電話給男友，他竟然到晚上9點還沒吃晚餐，原PO便趕去全聯買菜，讓男友10點回來時可以吃到飯。

原PO說，她覺得男友做甚麼都好，當初他在當兵前去台積電投履歷，其實很擔心，因為台積電是出名的累。但男友很堅決的要去，還說：「想要跟妳一起過好生活，或許不是待那麼多年，但至少先努力個幾年」。

這篇文章感動眾多網友，不過大家看法不一。有人說：「有個會體諒對方的伴就是不一樣」、「人生有很多比薪水重要的事情」、「愛的人 生活品質 人際關係 家庭 很多錢換不來的 但還是很多人跟錢過不去...」、「我覺得賺在多 身體變不好 後面怎麼吃補品也補不回來的」。

但也有人說「換個角度想，台積電是很多人想進去 去不了的」、「不可能換工作的啦，雖然工作量大，壓力大，但是台積電的工資真的沒話說，年薪含年終分紅一年下來200萬左右，上哪找這樣薪水的工作？」。

(中時電子報)