大陸國務院總理提出「地攤經濟」概念後，近日持續火爆，成為A股市場最炙手可熱的話題，概念股也跟著熱度一飛沖天。東方財富Choice數據顯示，小商品城、茂業商業、百大集團、廣百股份、供銷大集等百貨零售股本周內股價已大漲超過45%。

然而地攤經濟「引爆」的不止是一批小商品零售企業，汽車、啤酒、自行車、海鮮也不落下。港股五菱汽車，繼周三最高漲幅達120%後，周四繼續大漲，本周內股價已上漲151.26%，而一切起因只因其推出了打開車廂即可賣貨的「地攤神車」。此外，生產自行車的上海鳳凰也在本周大漲17.6%。地攤夜市可能少不了海鮮啤酒，蘭州黃河、燕京啤酒、國聯水產、獐子島等在本周紛紛大漲。

擺地攤的熱情也激發了市場的無限想像力，生產撲克牌的姚記科技、生產奶茶的香飄飄、生產內衣的浪莎股份、主營市場租賃的浙江東日、負責賣場運營的香江控股都被與地攤經濟概念相互聯繫，股價也在本周漲了不少。

(中時電子報)