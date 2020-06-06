娛樂8點半》出身「演藝世家」的孩子，通常也嚮往舞台，女星潘星誼正是如此，家人心疼這條路難行，她卻仍考上北影，且搭檔影帝出道，只是星途備受看好、甚至瘋傳將嫁大明星溫兆倫的她，厄運在最璀璨時降臨，潘星誼竟因離奇意外過世，讓親友及粉絲錯愕不已。

潘星誼在《金粉世家》中搭檔影帝陳坤出道，飾演三姨太演技深刻，因此爆紅。(翻攝自新浪娛樂)

導演爸反對她入行 靠硬實力成「謀女郎」

潘星誼出身演藝世家，雖非典型正妹，但她極具個人特色，相當有魅力，因為爸爸是編導的關係，潘星誼從小耳濡目染，喜歡電影也喜歡表演，然爸爸深知圈內的苦，不希望孩子走這麼坎坷的路，然她仍是靠著熱情考進了北京電影學院，跟微博女神姚晨成了同班同學。

潘星誼還是北影學生時，大導張藝謀曾到校為電影《幸福時光》選角，張藝謀很欣賞她兼具健康、活力與感性的美，雖最終因角色合適度問題沒選潘星誼出演，然之後有手機廣告案找上門，張導二話不說找了潘星誼，她也因此成了廣告圈寵兒，那段時間廣告邀約不斷。

潘星誼出道後星路順遂，跟吳倩蓮合作《阮玲玉》，表現不輸女神。(翻攝自新浪娛樂)

初出茅廬演活心機三姨太 正走紅竟發生悲劇

潘星誼畢業後，在2002年爭取到電視劇《金粉世家》演出機會，成了她的出道作，該劇的選角至今仍為人津津樂道，捧紅了初出茅廬的劉亦菲，「謀女郎」董潔也是主演之一，影帝陳坤則擔綱男主角，而潘星誼飾演三姨太，剛畢業的她，竟精準演繹出妖媚又滿懷心事的角色特性，深獲肯定，潘星誼也因此一炮而紅，為自己的演藝路打下了良好的基礎。

此後潘星誼的演員之路順利開展，戲約不斷，先後接演了《阮玲玉》、《大江東去》等，和知名影星吳倩蓮有精彩的對戲，2008年在電影《千鈞一髮》中，潘星誼終於成了女主角，星途可謂一片看好，然正當眾人認為認為潘星誼即將在圈內出頭天掙得一席之地時，隔年就發生了悲劇。

離奇意外致命 溫兆倫心碎痛哭喊「別走」

2009年2月，潘星誼傳出噩耗，當時她跟父母在家，爸媽在廚房做菜時聽見東西打破的巨響，回頭一看，潘星誼因不慎跌到，連人帶魚缸摔在地上，玻璃碎片扎進她身體裡，其中一塊直接扎在她的頸動脈上，成了致命傷，潘家父母忙將她送醫，然仍回天乏術，潘星誼因失血過多去世，結束短短29歲年華。

據悉，潘星誼發生意外前患過病毒性結膜炎，因此影響了視力，潘爸爸表示當時她的電話擺在魚缸上，當時應該是電話響，女兒就跑過去接，沒想到視線不清導致滑倒，不慎碰到魚缸，才造成這麼重大的意外。

潘星誼死訊曝光後，眾星皆來送她一程，大學同窗與當時的室友姚晨，更是在現場痛哭不止，場面哀戚，而溫兆倫更是在追思會上痛哭失聲，事後在微博留下了「星誼，不要走」的哀悼長文，讓人看了無不心酸。

事實上，溫兆倫跟潘星誼當年被瘋傳關係匪淺，除了前輩與公司老闆身分外，傳兩人秘密交往，且已到了論及婚嫁的程度，兩人甚至穿著婚紗拍了宣傳照，沒想到結婚前夕發生這等憾事，然潘星誼的導演摯友陸川否認這項傳聞，透露她確實即將結婚，但對象不是溫兆倫，而是一個圈外人，出殯當天男友也在現場，送心愛的女孩最後一程。

(中時電子報)