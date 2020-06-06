國內資深歌手銀霞日前發出聲明指控台大醫院陳姓醫師誤診，將惡性腫瘤誤判為良性巧克力囊腫，害她過去5年歷經數次手術及多次化療，造成身心嚴重受創及損害。儘管癌症已經連續37年蟬聯國人10大死因首位，隨著醫學科技的發達、各項標靶藥物療效愈來愈顯著，使得癌症的治癒率提高、相對存活率也持續上升；不過，還有一個最令人擔心的問題，就是龐大的醫療費用並非人人都負擔得起，該怎麼辦？以下跟著小花平台一起來了解。

防癌規劃：防癌險＋重大傷病險＝最佳組合

針對這個疑問，小花平台保險顧問梁鴻毅表示，如果單靠1張住院防癌險是絕對無法支應的，最好考慮再投保一次性給付的重大傷病險，「萬一不幸罹癌時，就能享受到較好的醫療品質。」

梁鴻毅進一步指出，由於絕大多數民眾投保傳統住院型癌症險僅會理賠住院日額、手術、化療、放療、癌症身故等項目，隨著醫學科技的進步，標靶藥物和新式療法等自費項目愈來愈多、費用也愈來愈貴，諸如：達文西手術、自體免疫細胞療法費用往往高達新台幣數十萬元至數百萬元不等，還有一些標靶藥物也必須自費，每個月藥費從5萬元至10餘萬元不等；因此，如果只有投保單一傳統住院型癌症險，將無法支付上述龐大的醫療費用。

梁鴻毅建議，最好考慮再投保一次性給付的重大傷病險，一旦確診罹癌即會給付一整筆保險金，其保障範圍涵蓋了健保22大項重大傷病（包含癌症在內），只要取得健保重大傷病證明文件，就會給付保險金且理賠認定相對簡單明確。

最後，梁鴻毅再次提醒，如果自認無法有足夠的金錢和能力來支付癌症治療的費用，建議及早為自己與家人投保1張一次性重大傷病險，以備不時之需。

(中時電子報)