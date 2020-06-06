每年到了5、6月初夏，又到了鳳凰花開的季節，也是畢業生迎接下一階段的開始，今（109）年因為新冠肺炎疫情的關係，開學較晚，畢業典禮也將延後……；不論是選擇繼續深造或是決定進入職場工作，畢業後，代表著人生將是另一番風景了；小花平台從專業保險觀點提醒準新鮮人們，趁著年輕及早充實個人投資理財知識並做好完善的保險規劃，讓「財富自由」不再是夢！只是該如何做？本周專題報導因應畢業季，整理年輕人不可不知的理財觀念「愈早明白、愈早掌握人生！」

以保障為優先，有餘力再累積個人資產

首先，小花平台保險顧問指出年輕人最常犯的投資理財盲點，就是普遍認為自己還年輕、身體也健壯，因此不太需要立即規劃完整的個人保障「其實有醫療險就很夠了」、「等年紀再大一點再投保」……，多半優先將薪資投入買儲蓄險，認為趕緊存錢才是最重要的，「這些觀念根本就是錯誤的，在沒有做好人身保障、個人安全尚未完全無虞前，存有再多的錢可能都是枉然的！」

小花平台保險顧問建議，年輕人在領到第一份薪水時，除了基本的生活花費外，剩餘的錢該如何應用考驗著各人的智慧，起步不同，結果也差很大，不妨掌握以下3大原則，釐清正確的保險及理財觀念：

原則1、把自身保障擺在第一順位，有餘力才談投資理財

社會新鮮人初入職場，收入普遍較低，一旦發生意外受傷或是生病而無法繼續工作時，不僅收入大幅銳減，還可能短時間內花光積蓄、拖累家人，此時主要考量的面向有2：

一是萬一自己不幸身故，扶養父母的費用及身後的喪葬費用何來？

二是如果因為意外傷害導致重傷殘廢，工作沒了也失去照顧自己的能力，後續需要他人看護的費用何來？

小花平台保險顧問提醒，年輕人千萬不要認為自己收入不高，就沒有必要拿錢出來買保險，「這絕對是觀念上的偏差！」建議年輕人投保重點掌握「重保障、輕儲蓄、先定期後終身」原則，善用定期壽險花小錢有大保障特性，另再附加醫療、傷害或是其他保險附約，等到羽翼漸豐、慢慢增加薪水累積財富，再視個人需求將定期險轉換成終身險或是提高投保額度。

(中時電子報)