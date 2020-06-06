英國《太陽報》（The Sun）綜合參考包括大陸、義大利、美國的研究與專家說法，整理出6項新冠肺炎可能對人體造成的長期影響，其中也包含導致器官長期受損，輕症患者也無法倖免。

愈來愈多臨床研究顯示，新冠病毒不只攻擊肺部、呼吸道，更會嚴重影響人體其他器官與系統。《太陽報》報導，武漢以及義大利的臨床研究發現，就算是新冠肺炎輕症患者，痊癒後也可能留下長期健康問題。

第一，肺部功能下降。新冠病毒攻擊肺臟，讓患者出現急性呼吸窘迫症候群（acute respiratory distress syndrome，ARDS），即便痊癒後，肺部組織也會留下疤痕，也就是纖維化。報導引述武漢的一份研究指出，就算是無症狀患者，電腦斷層掃描的結果也顯示，肺部有纖維化跡象。

4月份刊登在傳染病期刊《刺胳針》（Lancet Infectious Diseases）的研究指出，目前尚不清楚肺部纖維化是否是不可逆的。香港瑪嘉烈醫院傳染病中心主任曾賢德（Dr Owen Tsang Tak-yin）表示，儘管病況明顯轉好，部分患者仍可能喪失20-30%肺功能。

第二，肝臟受損。大陸研究人員4月刊登在醫學論文預印本平台medRxiv網站上的研究指出，在針對新冠康復患者進行血液檢測後，仍有患者的檢測結果顯示肝功能受損，研究人員因此推測，新冠病毒可能會導致肝臟受損。

第三，心臟功能下降。哈佛大學科學家曾將新冠肺炎喻為「對心臟的重大壓力測試」，他們的研究指出，病毒讓患者出現高燒、發炎反應，將會讓心臟功能下降，增加出現血栓等心臟異常的風險。2月，武漢的一項研究顯示，患者會出現心律不整問題。

報導指出，患者出現心臟問題，主要在於病毒誘發細胞激素風暴（cytokine storm），導致心肌炎，造成患者心臟收縮能力減弱，因而出現呼吸急促等症狀。

第四，行動力下降。新冠患者就算出院後，也可能需要花費數周甚至數月增強體力與肌力，這對於入住加護病房的患者而言是相當常見的情況，美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的研究指出，患者每臥床一天，肌力就會減少3-11%。

第五，持續呼吸急促。醫生指出，新冠患者痊癒後，也可能持續出現呼吸急促（shortness of breath）現象。德州科技大學（Texas Tech University）健康科學中心執行副總裁柏克博士（Dr Steven Berk）日前接受福斯新聞專訪時表示，當年SARS患者在感染後一個月仍有呼吸急促問題，隨著時間過去，多數患者症狀已有所改善。不過他也補充，那些出現急性呼吸窘迫症候群的患者，數月過去後，甚至是一輩子，都仍有呼吸急促問題。

第六，心理健康問題。精神科醫師參考過去冠狀病毒患者的案例，認為新冠患者未來也可能發展出憂鬱、焦慮等心理問題。一項追蹤2003年SARS患者的研究顯示，超過1／3受訪者表示，在罹病後12個月出現憂鬱和焦慮症狀。美國南卡羅萊納大學（University of South Carolina）傳染病專家諾蘭博士（Dr. Melissa Nolan）表示，從SARS的經驗中，精神疾病是患者最明顯的長期問題，包括出現創傷後壓力症（Post-Traumatic Stress Disorder，PTSD）以及憂鬱症。

(中時電子報)