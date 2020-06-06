華府與北京正因新冠疫情以及病毒起源雙邊齟齬加深，美方先前更一再懷疑病毒是出於大陸武漢實驗室，不過據外媒報導指出，此類未經過科學證實的言論，其實是根據澳洲研究顯示，將近有30多個發布「新冠病毒是大陸生化武器」相關謠言的推特帳號，其實與美國總統川普、共和黨以及極右派陰謀論支持者「匿名者Q」群組相關。

據美國政治新聞網Politico指出，智庫「澳洲研究院責任技術中心」（The Australia Institute’s Center for Responsible Technology）的研究人員在10天內對260萬條推文進行了分析，發現上述相關的群組參與散布有關新冠病毒起源的謠言，且其推特群組中的許多帳號是「機器人」帳號，經常彼此相互分享貼文。

報導指出，自從1月早起開始，社群媒體上開始出現病毒是軍事生化武器實驗的一部分等相關傳言，甚至出現在包括美國政府在內的帳號內，川普與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也曾指控病毒與大陸武漢一家實驗室有關，之後才改口「並非刻意指實驗室」。然而此類傳聞早已被世界衛生組織、多家事實查核中心、美國情報機構以及衛生官員所否認，不認為病原體是出於人為或者基因改造。

澳研究人員發現，截至3月底前，在「匿名者Q」等群組中帶有「新冠病毒為大陸生物武器」標籤等相關陰謀論貼文，被分享了近900次。不僅如此，這些假消息在推特上被轉發了18500次，總共獲得了500萬次的閱讀量，不過研究人員仍難以確定誰是真正的幕後勢力，不過他們表示，這些在社群平台上散布謠言的團體，確實有能力吸引更廣泛的閱聽大眾，且更重要的是，這些散播活動會帶來什麼樣的影響力，「恐怕被主流媒體與名人所進一步放大」。

為了確定這些陰謀論消息是如何在線共享的，研究人員收集了4月9日前10天中的260萬條推文，分析了帶有「新冠病毒」相關主題標籤的貼文。他們通過查看哪些用戶經常在幾秒鐘內互轉所謂新冠病毒起源的消息，藉此確定可能關聯的帳戶。根據其研究，儘管推特上這些群組中的用戶並非都是「機器人」帳號，但許多帳號都具有可遠端控制的特徵。

最後，研究人員們審查了所有與這些群組相關的推特帳號訊息，包括個人資料描述和照片，藉此確定他們是否擁有相似的隸屬關係。研究發現，幾乎所有群組都與川普及其「讓美國再次偉大」運動、共和黨或「匿名者Q」有關，且在今年1月，這些群組也曾進行過散布「新冠病毒是大陸製造的生化武器」謠言協同活動。

報導也指出，根據推特資料分析顯示，另外也有兩個團體並非與美國保守黨派相關，而是與民主黨派以及巴基斯坦分離主義者有關。

該研究第一作者、澳洲研究院院長坎貝爾（Rod Campbell）表示，「名人和政治人物可以成為假信息和陰謀論的超級傳播者」，「這顯示陰謀論如何能迅速從默默無聞擴散到白宮」 。

(中時電子報)