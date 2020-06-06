隨著明尼蘇達州爆發黑人遭白人警察暴力致死案件，全美各地陷入反種族歧視抗議熱潮，儘管當前30支NBA球隊已有28隊公開表態譴責，卻被《NBC》資深記者哈伯史卓批評力道不足，更何況到目前為止，還有馬刺、尼克兩隊仍未表態！
哈伯史卓批評NBA球隊公開譴責種族歧視聲明力道不足的根據是，至今雖有28隊發表公開聲明，全部聲明加起來也才5485個英文單字，其中提到「警察(police)」這個英文單字，竟然只有5次，甚至提到「警察暴力(police brutality)」更僅2次。
只有籃網、活塞、快艇、鵜鶘、國王與巫師等6隊的公開譴責種族歧視聲明，直接提及警察與警察暴力兩個字眼，其中譴責力道最強的球隊是巫師，他們的聲明當中甚至提到「謀殺」、「執法機構權力濫用」、「政府領袖無能」等等激烈字眼。
當前最誇張的，還是馬刺與尼克堅不發布官方譴責種族歧視聲明，不過身兼馬刺總教練與總裁的帕波維奇，最近受訪時明確批評種族歧視、警察暴力與美國總統川普，也算代替馬刺表態，唯獨尼克刻意保持沉默，畢竟尼克老闆多蘭力挺川普。
(中時 )
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