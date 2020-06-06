【1】對付燎原暴動 美為自己人出動了哪些武器

這次國民警衛隊出動了RC-31防地雷反伏擊車，它是由英國航太系統（BAE Systems）下屬的南非地面系統（OMC）子公司研製，採用4×4驅動，底盤採用V型車底和防衝擊座椅，而車身也採用了防彈裝甲，有多種變型款，有些配備了機槍砲塔，有些還配備了救援裝備。這國民警衛隊出動防地雷反伏擊，引發美國網民討論，認為美軍反應過度，並質問，「這裡到底是美國，還是中東的伊拉克」

美國魚叉飛彈(Harpoon missile)。(取自美國海軍官網)

【2】台灣買陸基魚叉 美國軍事家也不解

前幾日，國防部決定購買美國的AGM-84魚叉反艦飛彈(Harpoon)，理由是增強沿海防禦能力。在宣布這一消息以後，立即引起各方議論，主要原因是中科院已經有性能相近的雄2反艦飛彈，甚至還有超音速的雄3反艦飛彈，為何要改用美國的？對此國防部的回應是有意陸基型魚叉飛彈配置較好的機動車輛。但是這個說法，就連美國科技網站THE DRIVE的軍事專家都不太理解：既然重點是車輛，那麼買車子不就好了嗎?

五角大廈確認，200~250名憲兵前往華府待命，要是抗爭再次升高就會出動。(圖/美國陸軍)

【3】美國憲兵前往陳抗區 參議員主張派實戰部隊

川普周一的推特，表示支持共和黨參議員科頓（Tom Cotton）的建議，科頓主張派出現役正規戰鬥部隊，例如第101空降師、第10山地師、第82空降師、第1騎兵師和第3步兵師，都是美軍最精銳的王牌部隊。

大陸新聞節目出現的風洞模型，可能就是安裝在東風17的極超音速滑翔體。(圖/defenseworld)

【4】陸超燃衝壓技術猛進 東風17射程起碼增5倍

HGV成為各國爭相研發的重點。解放軍不僅有東風17，還有東風26，也具有高超音速滑翔的能力。而比HGV層次更高的是，則是HCM。高超音速飛彈採用超燃衝壓發動機後，可全程有動力飛行，所以稱為高超音速巡弋飛彈。

HGV的能量全來自助推級的火箭發動機。而在重量上，自帶氧化劑的火箭發動機比可以從空氣中吸取氧氣的噴氣發動機吃虧。此外，HCM與HGV只能做相對簡單的橫向機動不同，它可以更加複雜地機動，甚至迂迴攻擊。

台中清泉崗機場將建36座升級版的強化抗炸機庫。圖為清泉崗機場的IDF戰機與機庫。（圖／郭吉銓）

【5】台清泉崗將建防炸機庫 陸軍事分析：防不了彈道導彈

文章分析稱，隨著速度更高的先進鑽地彈的出現，很多傳統認為無法摧毀的地下設施都面臨危險，例如美國研製GBU-57（MOP-II）重型鑽地彈，該彈重達14噸，能夠擊穿61米厚的鋼筋混凝土。1噸左右的高強度鎢合金彈頭加速到7-8馬赫，甚至10馬赫以上，能穿多深？目前美國還未對此進行過試驗。按照理論計算，高超聲速的鎢合金穿甲體的穿深超過GBU-57是沒有問題的。

因此，分析認為，即使是佳山要塞，雖然其存放飛機的主隧道（傳說有超過100米花崗岩掩體）仍然難以擊穿，但其出入口和斜向下的通道完全可以被擊穿，且佳山工程已經建成幾十年，大陸已能完全掌握隧道的走向和地下設施佈局

(中時電子報)