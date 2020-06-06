國民黨立委葉毓蘭到李爸爸靈前上香。（圖／摘自葉毓蘭臉書）

嘉義鐵路警察李承翰去年在火車上遇刺殉職，李承翰父親李增文長期為了兒子的事鬱鬱寡歡，昨（4）日因胃出血嚴重吐血身亡。對此，國民黨立委葉毓蘭曾任警大教授，特別前去李爸爸靈前上香，表示二條人命不只是李家人的痛，也是社會集體的痛，但願承翰的犧牲能換得司法的覺醒，也PO影片悼念四位殉職員警。

葉毓蘭在臉書表示，深夜看到新聞，李承翰的父親李增文先生猝逝心頭一驚，「不會吧？！李爸爸比我沒有年長幾歲」，一審鄭姓兇嫌遭判無罪，李爸爸在媒體前沉重的說出「太離譜了！」沒想到36天後就吐血而亡，「任何人都看得出李爸爸是因對司法的絕望，抑鬱而終。」

今日葉毓蘭到靈前上香，向李爸爸報告，在承翰判決出來後，自己提出6個法律修正案，為警察能在關鍵時刻果決尊嚴執法，更是要求政府不能再以19世紀的法律概念，強要21世紀的人民接受，該補的漏洞都應該修補、殺人的精神病患不是無罪無責，而是應該在精神病監裡接受治療，也為他的罪行負起該負的責任。

葉毓蘭明白，就算這些法都修過了，也換不回承翰的性命，也無法挽回那個傷心欲絕抑鬱而終的李爸爸，但在靈前虔誠的禱祝著，英靈不遠的李爸爸一定有聽到、有感應到，「希望他的在天之靈賜我力量，庇佑我們修法成功。」

傷心的李媽媽，葉毓蘭嘆，「任我如何努力也無法止住妳的淚水」，這11個月以來，人前堅強不敢哭，因為怕會牽絆住承翰，但每個夜晚妳和老伴的對泣從未停過，因喪子之痛是何等的椎心，更何況，承翰又是如此貼心孝順，父子倆在天上重逢了，但「思覺失調的鄭男殺了承翰，增文的命可是斷送在思覺失調的司法手上！」

另外，葉毓蘭也PO影片，悼念李承翰、押解嫌犯遭刺身亡的員警賴智彥、支援興航抗議中風過世的保大員警叢舜滋、執勤遭撞的國道實習員警王黃冠鈞，表示「你們不會白白犧牲」，幾年來已不知握了多少雙手、抱了多少心碎的母親和太太，看了多少哭紅的雙眼，希望有一天媽媽們不必再擔心當警察的兒子、太太不必擔心當警察的先生，為他們暗夜垂淚，「政府可能把你們忘了，但我永遠不會。」

(中時電子報)