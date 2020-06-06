原PO在靈異公社的貼文 (圖／翻攝自靈異公社)

不少人都曾分享，自己至親過世時身邊出現一系列無法解釋的神秘現象。一名網友PO文表示，自己上個月底參加了堂哥的公祭，回家後卻做了惡夢，之後被突來的電話鈴聲驚醒，但卻找不到來電紀錄，便沒放在心上去上班。就在上班之時突然接到兄長電話，表示父親出事了，事後得知真相讓他寒毛直豎。

男網友在臉書《靈異公社》PO文表示，上月底他參加了堂哥公祭，結束後因舟車勞頓，加上隔天有班，因此回家後沒多久就上床休息。但奇怪的是明明很累卻又睡不著，一直翻來覆去直到天開始亮了才睡著。

原PO說睡著後自己做了惡夢，內容是生吃一隻野貓兩隻腳，貓咪發出淒厲叫聲瘋狂追殺他，就在即將被追到之際，突然間電話鈴聲大作，讓他驚醒，看了時鐘是早上6點10分，隨即翻找來電紀錄，卻發現怎麼找都找不到，只能找到前幾天大嫂的來電。

原PO以為是自己搞錯，因此便正常出勤，到公司處理了一些公事，9點多的時候兄長突然打電話表示父親出事了，他急忙趕回家一看，父親怎樣都叫不醒，便趕緊聯絡119。救護人員到場後，進行了簡易急救，父親依舊沒有生命跡象，但看父親臉色安詳，一家子討論過後決定放棄送醫，讓父親沒有痛苦的離開。

原PO表示，死亡診斷開立後，請了葬儀社來處理後事，也找來命理師排父親的先命，沒想到命理師算了一下，父親死亡時間是卯時，也就是6點左右，讓原PO冷汗直流，因為剛好就是自己被那通查無紀錄的神秘電話驚醒的時間。

原PO直問「當下真的震了下，是巧合嗎？還是冥冥之中家父在告別呢」，不少網友紛紛留言：「應該沒錯，我也有類似經驗」、「老爸放不下心來告別的」、「節哀」，更有人分享自己經驗，表示自己爸爸斷氣的那一刻，家裡的時鐘秒針就瞬間停在那一刻送鐘(終)。

(中時電子報)