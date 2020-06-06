手機品牌OPPO在5日晚間正式對外發表OPPO Reno4系列— OPPO Reno4 Pro和OPPO Reno4兩款手機。除了手機產品線添新兵，OPPO W51真無線降噪耳機、OPPO手環和OPPO 5G CPE T1等多款IoT新品也同台亮相。

延續「5G 錄影手機」的定位，OPPO Reno4系列圍繞視頻拍攝功能做了全方位升級，尤其針對夜景錄影需求，透過軟硬體深度整合帶來了全新突破。

OPPO Reno4 Pro後置主相機由4800萬主鏡頭+1200萬超廣角+1300萬長焦+雷射對焦感測器所組成。其中廣角採用了索尼（Sony）定制的IMX708 超廣角，具備16:9影片定制畫幅、超大像素尺寸、120°超廣視場角，支持四合一像素聚合，從硬體上解決了夜間拍攝拍不清的問題。

軟體演算法上，OPPO Reno4系列首發自研「月光夜景視頻算法」，主鏡頭、超廣角兩顆鏡頭均能支持此算法。在演算法開啟後，夜景拍攝時畫面亮度可有效提升74.4%，畫面純淨度提升33.7%，可輕鬆拍出更明亮、色彩更鮮艷、更清晰的夜景影片。

OPPO Reno4系列還將錄影超級防手震升級至第三代。在IMX708超廣角鏡頭和OPPO自研影片超級防手震演算法組合下，錄影超級防手震Pro能力大幅提升，即使劇烈的運動場景，也能穩穩捕捉精彩瞬間。此外，新增的前置影片防手震和移動縮時（移動延時）攝影，更能適應自拍、街拍等各類需求。

OPPO Reno4系列還支持21:9畫幅直出的電影模式、並全新上線10款全新電影濾鏡；此外在Soloop 即錄App中帶來更有智慧的影片編輯能力，可以快速辨識、剪輯影片中的精彩片段，一鍵快速剪輯！針對用戶喜愛的第三方短影音應用平台，OPPO Reno4 Pro還將錄影能力進行開放，用戶可以直接在快手APP內使用超廣角、視頻超級防手震系列功能，拍起來就是更穩更有質感！

閃充一直是OPPO手機產品的優勢之一，此次OPPO Reno4系列更是全系標配65W 超級閃充，成為OPPO Reno4系列一大獨家特點。 透過65W超級閃充，根據第三方實驗機構數據，OPPO Reno4 Pro 15分鐘便可充至60%以上電量，最快36分鐘即可充滿4000mAh電池容量，實現「充電5分鐘，刷劇4小時」的性能。

此次OPPO Reno4 Pro採用了2x2000mAh等效4000mAh電池能量的雙電芯大電池，配合65W超級閃充的充電特性，能夠充分抑制發熱的同時提升充電效率，即使在邊玩遊戲邊充電的場景下也能夠帶來極速的閃充體驗。

此外，OPPO Reno4 Pro還配置了立體液冷散熱系統，並針對用戶的高頻場景執行定制化省電策略，實現全場景智能省電優化。拍攝影片時，OFusion算法可使功耗優化40%；通過建立用戶睡眠模型，使夜間待機功耗優化約10%；在開啟超級省電模式後，微信文字聊天90分鐘僅耗電5%。

Reno4全系標配65W 超級閃充，不僅將提升Reno4系列的用戶體驗，也意味著OPPO將旗艦級的超級閃充體驗進一步開放，預期能進一步推動超級閃充的普及。

在搭載65W超級閃充的前提下，OPPO Reno4 Pro將厚度進一步減薄至約7.6mm，僅重約172g。為了實現更舒適的握持體驗，OPPO Reno4 Pro採用雙曲面屏設計，中框最薄處僅2.7mm左右。Reno4系列還首發全新的Reno Glow晶鑽工藝，機身後蓋有鑽石狀立體晶面細密分佈，能保留機身色彩的細膩與亮度，同時又不沾指紋、更耐磨。此外，OPPO還邀請彩通共同打造了專屬夏日色—Green Glitter 仲夏熒光，繼續引領色彩趨勢。

OPPO Reno4 Pro搭載6.5吋雙曲面可撓式OLED屏幕，支持90Hz刷新率和180Hz採樣率；5G方面，OPPO Reno4 Pro搭載高通驍龍765G（內建5G），升級360°環繞式天線2.0，5G+Wi-Fi雙通道加速提供更高速體驗；同時Reno4系列還搭載了全新ColorOS 7.2，帶來更順暢的系統體驗。

OPPO Reno4 同樣搭載高通驍龍 765G 5G晶片及65W超級閃充；後置搭載4800萬+800萬+200萬畫素雷射對焦三攝，前置雙攝為3200萬+200萬畫素組合，同樣具備超級夜景錄影、影片超級防手震3.0等影片拍攝功能。

發表三款IoT新品 加速佈局

發表會中，OPPO 還發布會了三款全新的智能硬件產品，分別是OPPO W51真無線降噪耳機、OPPO手環和5G CPE T1 行動路由器。

OPPO Enco W51真無線降噪耳機可實現35dB的主動降噪深度，三麥克風雙核通話降噪和最快可達94ms的藍牙超低延遲雙傳功能，聽音樂或打電話都清晰。不僅如此，OPPO Enco W51 還首次支持無線充電功能。OPPO手環則主打運動健康，支持連續血氧檢測、12種運動模式，有時尚版雨標準版。

此外，OPPO 5G CPE T1正式發布。它搭載高通驍龍X55 5G晶片、支持最新的Wi-Fi 6技術，只需要插入5G SIM卡，T1就可以將5G信號轉換成高速Wi-Fi信號。

(科技)