紙風車劇團位於新北市八里的幕後工作室，今（6）日凌晨發生大火，紙風車文教基金會副執行長張敏宜表示：「幾乎全毀了。」

新北市消防局說，01時45分火勢控制，03時18分火勢熄滅，燃燒面積約2300平方公尺，現場一名工廠經理(男、約40歲)逃生時四肢2度9%燙傷，已緊急送淡水馬偕醫院。

這場大火，新北消防局共計派遣2大隊1中隊10分隊、42車118名消防人員到場救援。

凌晨惡火吞噬紙風車八里倉庫2間廠房，消防人員正全力搶救。（吳家詮傳真）

紙風車八里倉庫2間廠房陷火海，消防局出動機器人進入鐵皮廠火場內灑水。（讀者提供/吳家詮傳真）

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