凌晨惡火吞噬 紙風車八里倉庫2間廠房 02:442020/06/06 中時 李欣恬 、中時電子報、 吳家詮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 紙風車劇團位於新北市八里的幕後工作室，今（6）日凌晨發生大火。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紙風車劇團位於新北市八里的幕後工作室，今（6）日凌晨發生大火，紙風車文教基金會副執行長張敏宜表示：「幾乎全毀了。」 新北市消防局說，01時45分火勢控制，03時18分火勢熄滅，燃燒面積約2300平方公尺，現場一名工廠經理(男、約40歲)逃生時四肢2度9%燙傷，已緊急送淡水馬偕醫院。 這場大火，新北消防局共計派遣2大隊1中隊10分隊、42車118名消防人員到場救援。 凌晨惡火吞噬紙風車八里倉庫2間廠房，消防人員正全力搶救。（吳家詮傳真） 紙風車八里倉庫2間廠房陷火海，消防局出動機器人進入鐵皮廠火場內灑水。（讀者提供/吳家詮傳真） (中時 ) #紙風車 #凌晨 #現場 #工廠 #八里 也許您會感興趣 社會熱門新聞 台中北區日本料理店大火 濃煙沖天 - 社會 他用菸燙千萬跑車 1秒燙出史上最貴菸頭 - 社會 社會10點檔》搭上靈異電梯「惡靈附身」？藍可兒溺斃水塔成全球懸案 - 社會 很愛演！記者被狂風吹歪 後面路人淡定網笑翻 - 社會 凌晨惡火吞噬 紙風車八里倉庫2間廠房 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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