紙風車劇團位於新北市八里的幕後工作室，今（6）日凌晨遭大火吞噬，警消人員破門而入，處理殘火。（杜宜諳攝）

紙風車劇團位於新北市八里的幕後工作室，今（6）日凌晨遭大火吞噬。右起為紙風車文教基金會執行長李永豐、副執行長張敏宜。（杜宜諳攝）

紙風車劇團位於新北市八里的幕後工作室，今（6）日凌晨遭大火吞噬。右一為紙風車劇團團長任建誠。（杜宜諳攝）

李欣恬／新北報導

紙風車劇團位於新北市八里的幕後工作室，今（6）日凌晨遭大火吞噬，兩棟廠房全毀，起火原因不明，還在調查中。紙風車文教基金會副執行長張敏宜表示：「初步估計損失約五千萬元。」

張敏宜表示，廠房平常放置的是紙風車劇團、綠光劇團的燈光音響，以及不同劇碼製作的服裝、布景、道具，「其中包括原本預定今年下半年要演出的《人間條件6》，已經不知道要說什麼。」

年初遇到疫情爆發，各表演團隊演出停演，包括紙風車劇團、綠光劇團，皆在想辦法度過這波低潮，如今遇上廠房大火，道具布景全毀，下半年演出恐怕得停演。

紙風車團長任建誠表示，毀掉的道具還包括代表作《唐吉軻德》，「明天起得想辦法，怎麼把道具布景一件件做回來，目前只能先這樣。」紙風車文教基金會執行長李永豐望著廠房全毀，十分失落，暫不表達意見。

目前現場延燒2間工廠，約在凌晨1點45分，火勢獲得控制，尚有殘火處理中，無人員受困，現場一名工廠經理，在逃生時四肢2度9％燙傷，目前已送淡水馬偕醫院緊急處理。

近年表演團隊基地遭大火襲擊，包括2008年雲門舞集八里排練場大火、2019年優人神鼓老泉山上排練場，目前優人神鼓基地尚在重建中。

(中時 )