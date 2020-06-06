光良宣布明年1月9日將再度登上台北小巨蛋，他先前因新冠肺炎肆虐，原定3月14日2度攻蛋舉辦「今晚我不孤獨」演唱會喊卡，隨著台灣疫情逐漸趨緩，主辦單位在8日於UDN售票網重啟售票。光良更趁著經典〈童話〉 發行15周年之際，把這首歌重新錄製做成紀念單曲要送給買票的粉絲。

他近來正忙拍攝新專輯歌曲MV，也趁著空檔放慢腳步調整生活步調，前陣子首度搭乘火車到花蓮、台東三天兩夜的輕旅行，入住齊柏林導演「看見台灣」電影中的花蓮富里梯田場景旁的「低調民宿」的他，在花東好山好水的美景洗禮下，讓這幾個月來因而疫情而緊繃的情緒得到舒壓。

第一次搭火車從台北下花蓮的光良可說狀況百出，光良笑買的車票是掃QR code 的票種，到驗票口的時候傻傻把票插入驗票機，結果讓驗票機竟然直接當機，被經紀人虧說很「俗」，連搭火車也不會。

除此之外，光良也趁著疫情這段期間在家下廚拍攝成影片與粉絲分享互動日常，他煮南洋咖哩雞傳達想念媽媽家鄉菜，讓歌迷意外發現光良的好廚藝，事實上他私底廚藝頗佳，除了咖哩雞、家鄉菜外還會做星馬知名伴手禮「綠蛋糕」，光良笑說：「因為我自己愛吃、也注重吃的健康，所以有時間就會研究食譜來做菜。」

光良日前開心度假。（星娛音樂提供）

(中時 )