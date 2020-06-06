紙風車劇團位於新北市八里的幕後工作室，今（6）日凌晨遭大火吞噬，兩棟廠房全毀，起火原因不明，還在調查中。（杜宜諳攝）

紙風車劇團位於新北市八里的幕後工作室，今（6）日凌晨遭大火吞噬，兩棟廠房全毀，起火原因不明，還在調查中。（杜宜諳攝）

李欣恬／新北報導

紙風車劇團位於新北市八里的幕後工作室，今（6）日凌晨遭大火吞噬，兩棟廠房全毀，起火原因不明，還在調查中。紙風車文教基金會執行長李永豐徹夜未眠，收拾心情，他表示：「人生本來就是有各式各樣的困難，我會勇敢面對，我們重新來過就好，對孩子的承諾不變，對綠光觀眾承諾不變，希望可以排除一切困難，如期演出。」

李永豐表示，表演藝術團隊因為考量租金成本，倉庫大都無法租在靠近市中心的位置，在八里現址的工作室，也已承租超過20年，除了存放紙風車、綠光劇團的道具、布景、燈光、音響，同時是布景工廠，「《武松打虎》和《人間條件》都是在這裡製作布景。現在遇到了火災了，就是面對它、解決它。」紙風車劇團團長任建誠表示：「房子倒了，再蓋就好了。」

現場延燒2間工廠，約在凌晨1點45分，火勢獲得控制，凌晨近5點時，火勢撲滅。無人員受困，現場一名工廠經理，在逃生時四肢2度9％燙傷，目前已送淡水馬偕醫院緊急處理。

近年表演團隊基地遭大火襲擊，包括2008年雲門舞集八里排練場大火、2019年優人神鼓老泉山上排練場，目前優人神鼓基地尚在重建中。

(中時 )