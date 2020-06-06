紙風車劇團位於新北市八里的幕後工作室，今（6）日凌晨遭大火吞噬，兩棟廠房全毀。為防悶燒，需做拆除。右一為紙風車劇團團長任建誠。（杜宜諳攝）

紙風車劇團位於新北市八里的幕後工作室，今（6）日凌晨遭大火吞噬，兩棟廠房全毀。為防悶燒，需做拆除。右為紙風車文教基金會執行長李永豐，右為紙風車劇團團長任建誠。（杜宜諳攝）

李欣恬／新北報導

紙風車劇團位於新北市八里的幕後工作室，今（6）日凌晨遭大火吞噬，兩棟廠房全毀，起火原因不明，尚在調查中。早年在紙風車工作的影帝陳竹昇不捨表示，「那裡有我們一起赤手空拳打拼的回憶。」

陳竹昇回憶，新北市位於八里的幕後工作室，是他20年前工作的地方，「工作室是我找到的，一租20多年，我們在那裡一起做了很多道具，還有和我的恩師李良仁一起做的美術品，像是為新港兒童藝術節打造的雕塑品《美人魚》，這次也燒掉了，當初做的很多道具，到後來368兒童藝術下鄉工程，都還有使用。」

陳竹昇和紙風車淵源深厚，他出生於1975年，是新北新莊人，自小腸胃不好，求學過程中經常須住院治療，無法專注於課業學習，但對美術繪畫特別有興趣，高中考上協和工商美工科，選讀雕塑組而和藝術家李良仁結緣。

李良仁除了是藝術家，同時也是紙風車文教基金會執行長李永豐的大哥，早年在李良仁帶領下，陳竹昇參與紙風車劇團、綠光劇團的製作工作。師徒二人莫名投緣，一見如故，如同父子、好友，情繫一生。

陳竹昇表示，這座工作室，蘊藏著紙風車的初心，「包括很多對孩子藝術觀點的培養，進而有後來和社會上的互動、反毒劇場、快樂學習協會，紙風車精神是在這裡孕育而來。」

陳竹昇表示，他和紙風車文教基金會執行長李永豐一樣，對未來保持樂觀，「紙風車和綠光劇團，一向都很堅強，但我同時擔心執行長的心情，我知道他是個勇敢的人，因此更讓人不捨。」

(中時 )