根據多家酒商一項非官方的統計，台灣賣出單價萬元以上的威士忌，約有10分之1不是喝掉，而是用來投資。甫出版《威士忌投資勝經》的「威士忌圓夢學院」創辦人柯育堂表示，台灣的威士忌投資風潮仍在起步期，近幾年進場的投資人只有獲利多或少的差別，鮮少有人大賠，但胡亂選酒仍是大忌，須掌握幾個要點，才能夠「一酩驚人」聰明獲利！

2015年11月，知名威士忌品牌「麥卡倫」推出一款無年份單一麥芽威士忌「EDITIONNO.1」，台灣定價2160元。由於無年份，當時市場反應冷淡，實際成交價通常不到2000元。但隔年「EDITIONNO.2」推出之後，開始有人回頭蒐集前一年的EDITIONNO.1，從此EDITIONNO.1的價格一路狂飆，目前交易價約2萬5000元，整整漲了12倍。今年暑假後麥卡倫將發表「EDITIONNO.6」，據說是此系列最後一款，很可能再帶動一波收藏熱。

麥卡倫「EDITIONNO.1」剛上市時乏人問津，但推出「EDITIONNO.3」後，反而價格飆到25,000元，整整漲了12倍。（圖／施岳呈攝）

慎選標的 勿跟風

柯育堂指出，像EDITION NO.1這樣驚人的投資報酬率純屬意外，一般威士忌若能有150％報酬率就不錯。他也提醒想「入坑」的投資人，把握幾個原則慎選標的物，切忌跟風。

首先，「品牌強度」是柯育堂認為最重要的篩選條件，品牌知名度夠高，才會有人想買，「就算是同樣的酒，如果EDITION系列是由不知名的小酒廠推出，而不是掛上麥卡倫的招牌，絕不可能造成如此轟動。」

觀察這幾年威士忌在拍賣市場的投資效益，柯育堂心中的一線威士忌投資品牌，包括「麥卡倫」、「大摩」、「輕井澤」、「山崎」、「余市」、「羽生」；二線品牌則有「波摩」、「雲頂」、「百富」等。至於國產威士忌品牌「OMAR」與「噶瑪蘭」，雖然這幾年在國際上得獎連連，但知名度還是不夠高，增值空間相當有限。

此外，威士忌的「年份」也是篩選的重點，畢竟年份愈高的酒數量愈少，物以稀為貴，自然追逐者眾。例如前年5月，兩支「麥卡倫」60年威士忌分別拍賣出新台幣800萬元以上的天價；今年5月28日，在倫敦蘇富比拍賣會上，曾在電影《金牌特務》裡出現的「大摩」62年威士忌，以26萬多英鎊（約新台幣984萬元）高價賣出。

今年5月倫敦蘇富比拍賣會上，曾在電影《金牌特務》裡出現的「大摩」62年威士忌，以26萬多英鎊高價（約新台幣984萬元）賣出。（圖／翻攝自電影畫面）

具故事性 更加分

另外一種讓威士忌增值的條件就是「故事性」。柯育堂認為，不管故事題材是自然發生還是行銷手法，都會有增值空間，但通常是短期炒作，投資者應該以入手價格處高點或低點，判斷該不該進場。

以去年炒得沸沸揚揚的《冰與火之歌》系列威士忌來說，剛在台上市時每套8瓶，售價1萬6000元。隨著影集開播，引起影迷爭相收藏，成交價一度飆到3萬元，但影集播畢後，收藏潮退燒，這套酒的價格也回到最初的1萬6000元至1萬7000元之間。

《冰與火之歌》系列威士忌從16,000元漲到30,000元，隨著影集播畢又回到最初的16,000元，屬於短線操作的產品。（圖／帝亞吉歐提供）

「如果你在1萬6000元時入手，那麼一定穩賺不賠；如果價格已經飆破2萬元，就要認真考慮該不該進場。」柯育堂表示，能不能在相對高點脫手，是投資威士忌獲利的關鍵，投資者必須先設定好獲利的出手點或賠錢的停損點，千萬不要貪高或不甘願，「入袋為安才是投資的最高指導原則。」

對於近期酒商推出的主題性產品，柯育堂則看好格蘭菲迪的「故事系列」，認為幾年後會有不錯的升值空間。

藝術加持 創話題

除了傳統的威士忌品牌，許多IB（Independent Bottler獨立裝瓶廠）推出的系列威士忌也有不少收藏者，其中，蘇格蘭麥芽威士忌協會（SMWS）推出的「協會酒」最受歡迎。

蘇格蘭麥芽威士忌協會不僅擁有自己的酒窖，還具備相當專業的選酒團隊，等於是品質保證。（圖／SMWS提供）

協會酒台灣代理商「華揚國際」的品牌大使何其錚表示，協會酒以單桶威士忌為靈魂，每款都是原酒強度，每次選酒須經過專業選酒團隊一半以上的成員通過，才能裝瓶，「選酒團隊相當於品質保證，每桶裝瓶的量又有限，價格自然會漲。」據本刊記者調查，蘇格蘭麥芽威士忌協會成立至今近五十年，只要在十年以前推出的協會酒，現在的價格幾乎都翻倍。

另外，何其錚也推薦一個年年升值的威士忌投資標的，即是法國「La Maison du Whisky」公司從2011年起，每年發表的「ARTIST」藝術家系列，「ARTIST系列的特色是每次找一位知名藝術家合作，以畫作當酒標設計。」

何其錚接著拿出一套前年上市的「ARTIST 8」雪莉桶系列，展示於本刊記者面前，「這是以日本畫家『菅原健彥』的膠彩畫為酒標，選了5家酒廠不同年份的雪莉桶威士忌裝瓶，整套定價近10萬元，因為可以分開銷售，現在蒐集整套至少要13萬元。」他表示，La Maison du Whisky是最早引進單一麥芽威士忌至法國的酒商，現為歐洲知名網路賣酒平台，也是噶瑪蘭威士忌在歐洲的代理商，選酒能力相當受到歐洲酒友肯定，加上「ARTIST」系列有藝術加持，是後市被看好的投資標的。

「ARTIST8」的雪莉桶系列，是以日本畫家「菅原健彥」的膠彩畫為酒標，並選了5家酒廠不同年份的雪莉桶威士忌裝瓶。（圖／王永泰攝）

停產商品 最值錢

柯育堂和何其錚都認為，已關廠的威士忌或停產換代的舊包裝產品，絕對是可遇不可求的投資逸品。

「因為不會再生產了，數量只會愈來愈少，價格一定愈來愈高。」柯育堂認為這種絕版威士忌可作長線投資，他舉出自身例子，幾年前從香港拍賣市場以20萬元買下的「輕井澤」40年威士忌，如今已漲到45萬元左右，估計再過5年會上升至60萬元。何其錚則力推日本「秩父酒廠」的產品，「這家酒廠雖然很年輕，但產品很多都是家族酒廠『羽生』（已關廠）的庫存老酒，可說是投資界的黑馬。」

日本「秩父酒廠」的許多產品，大多是已關閉的家族酒廠「羽生」的庫存老酒，何其錚認為是近幾年威士忌投資的黑馬。（圖／王永泰攝）

投資威士忌就和投資任何一種商品一樣，須秉持「有多少錢做多少投資，絕不能靠借貸來投資。」的原則，在獲利之餘也品嘗好酒，才能做個快樂的威士忌投資人。

（禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒）

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(中時電子報)