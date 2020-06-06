（阿聯酋航空與杜拜沙漠保護區（DDCR）長達20年的合作夥伴關係，持續追蹤、維護和復育當地動物。圖：業者提供）

全球的疫情持續延燒，人們仍無法自由自在的旅行、探索世界。6月5日是「世界環境日」，阿聯酋航空表示瞭解公司在地球自然生態中的角色，持續致力於環境保育，在2019-2020年度的財報亦揭露了公司持續為地球永續發展所做的努力。

保育野生動物和牠們的棲息地是阿聯酋航空環境保育工作的核心項目。公司致力打擊非法野生動物買賣，或是販賣動物獸皮、象牙用於食品、藥品、進口皮革、珠寶及裝飾品等，每年禁止這些非法交易的總價值約達200億美元。

此外，阿聯酋航空也積極參與保育野生環境的國際活動，更是野生動物聯合會、致力減少非法運輸瀕危物種組織ROUTES （Reducing Opportunities for Unlawful Transport of Endangered Species，減少非法運輸瀕危物種的機會），和世界旅行與旅遊理事會（WTTC）的成員。阿聯酋航空期望，藉由跨領域參與這些國際組織能為地球多盡一份心力。

該航嚴禁旅客攜帶禁止物種、狩獵戰利品或任何與非法野生動物相關的產品，一經查獲，絕對採取零容忍政策。機組及地勤處理人員均接受過IATA 的活體動物規範以及內部的野生生物運輸政策的嚴密訓練。

阿聯酋航空去年也培訓了2,500多名機組人員迅速辨識可疑貨品，並使用特別建立的通報系統即時回報，藉此遏止非法交易。我們也透過定期媒體專訪、推出野生動物計劃、在機上娛樂系統 ice 播放相關電影、機上刊物專文等方式向乘客宣導。

阿聯酋航空多年來致力於保護野生動物和其棲地。過去十年間，以動物保護為基礎打造的阿聯酋航空沃爾根山谷豪華渡假村（Emirates Wolgan Valley），持續在澳洲的新南威爾斯州保護當地的野生動物和棲地。

2019年澳洲森林大火席捲全國，渡假村便與當地社區密切合作，共同疏散森林內的動物，也邀請關心動物保護的房客擔任志工，一齊打造囊括25種當地代表物種及超過100萬顆種子的資料庫，未來將在環境及重建生態系扮演至關重要的角色。而目前，袋鼠、袋熊、爬行類和鳥類等野生動物都已回歸家園。

阿聯酋航空與杜拜沙漠保護區（DDCR）長達20年的合作夥伴關係，則以保護當地野生動物和棲息地為目標，持續追蹤、維護和復育當地動物，如阿拉伯大羚羊，阿拉伯瞪羚和細角瞪羚等，以此實踐環境保育。

今年1月，該保護區成功將250隻斑鴇野放回自然棲地，無論從哪一個角度來看，杜拜沙漠保護區（DDCR）對當地物種維護的成就斐然。DDCR是生態研究的領導者，積極與當地和其他國際知名大學共同合作，除此之外，DDCR更在2018年被國際自然保護聯盟（IUCN）列入國際自然保護聯盟保護區綠色名錄(IUCN Green List of Protected Areas)，係保護區成功的保育和公平的治理的全球準則。

除此之外，減少碳排放是阿聯酋航空環境永續發展經營模式的核心。阿聯酋航空年輕且科技領先的寬體客機機隊平均機齡只有6.8年。阿聯酋航空藉由分析和導入全面性的燃料節能計畫，減少非必要燃料消耗與溫室氣體排放，使全年乘客油效率提升1.9％。

阿聯酋航空持續優化飛航計畫和提升燃油效益，同時確保乘客安全及營運完整性，佐以大數據的科學方法和機師的環保意識強化，已經節省約3萬8千噸燃油或約12萬噸二氧化碳排放量。

該航堅信與大眾擁有相同的共識並齊心努力，就擁有改變環境的力量。因此從內部的政策到員工的培訓及合作夥伴和供應商的選擇等，皆秉持保護環境的核心價值。

2019年，阿聯酋航空集團領導團隊更新了「環境框架」政策，無論行動的規模大小為何，將持續以實際行動保護環境並帶來更多改變。欲了解阿聯酋航空對環境永續的理念，可上其官網查詢。

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