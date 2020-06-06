台中最會開罰單的測速器在那裡？市議員楊典忠指出，沙鹿區向上路6段下坡路段區間測速，4個月取締1萬6108件，為市庫賺進2000萬元。（盧金足攝）

去年台中市測速照相取締案件總數，由沙鹿區中清路七段總數高達1萬4703件奪冠，平均每天40件，為市府增加1764萬多元收入。（盧金足攝）

議員公布台中市測速照相執法成績，今年度由沙鹿區向上路六段「區間測速」遙遙領先，短短數月就超過去年第一名照相桿業績，為減少十次車禍九次快的科技執法，卻因未經國家標準檢驗或第三方公正單位公證，要民眾從口袋掏錢繳罰單，難令人心服口服，

目前實施區間平均速率執法的地點，計有沙鹿區向上路6段下坡路段、台61線西濱快速道路北上157.8至151.6公里、台61線西濱快速道路南下148.1至156.4公里共計3處。

警察局建置區間測速照相舉發，以區間平均速率執法，沙鹿區向上路6段下坡路段因常有大型車輛進出，該地形為下坡路段，曾發生多起嚴重車禍，超速即是釀禍主因之一。

沙鹿區向上路6段下坡路區間測速照相舉發路段達1.8公里，除測速之外，也要求大型車輛不能行駛內側車道，警察局統計從1月實施，車禍案件下降3成，對用路人造成超速遏止效果。

立意良好的區間測速，因遭質疑未經國家標準檢驗或第三方公正單位公證，只稱「準確性並無疑義」，引發雜音。

市府強調，市區間測速設備「時間校正」，與經濟部標準檢驗局同步網路校正，「道路距離」通過國際田徑總會路跑路線認證，經員警人工逐案審核確認，確保違規採證正確無誤。

民主法治社會講求依法行政，如果法令通過一切就照規定走，不然當初被測速照相取締的民眾，一案一案的申訴或訴訟，恐怕傷的不只是執法能力而已，政府公信力也受挑戰。

(中時 )