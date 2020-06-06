小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（6日）新聞重點。

【1】速推司法精神病院 勝過官腔哀悼

鐵路警察李承翰殉職、一審判決到李父身亡，蔡英文總統等政府官員都說要補社會安全漏洞，但一樣的發言內容讓人感受不到改變，光喊話的官員，是無法讓死者家屬得到慰藉，只有盡速完成立法補缺漏，才能還李家公道，減少類似案件的遺憾。

【2】社交距離誰認定 解封恐淪喊口號

台鐵、高鐵及台北捷運昨日宣布，民眾可在保持社交距離的前提下拿下口罩，政策看似給了大家方便，實際執行卻是難上加難，而面對第一線諸多疑問，中央流行疫情指揮中心永遠不給答案，緊抓「量體溫、戴口罩、保持社交距離」的天條，殊不知天條不搬開，解封都是繼續喊口號。

【3】李大維掌海基會 蔡孟君代祕書長

海基會昨舉行董監事會，前國安會祕書長李大維正式從張小月手中接下董事長一職。李大維說，他會盡最大努力讓海基會替台灣民眾及兩岸關係和平穩定做出貢獻，並將兩岸工作視為自己人生的志業。此外，海基會原祕書長姚人多請辭後，祕書長一職由副祕書長蔡孟君代理。在尚未補實下，也為該職位保留空間，將來還有可能有新任人選接替。

【4】會考數學算CP值 1／3抱鴨蛋

今年國中會考數學考了2題非選題，都是隨處可見的生活情境，包括飲料店CP值，以及行車預警三角標誌牌面積等。不過「中杯和大杯哪一種較划算」算是國小程度，仍有1/3考生不會寫或放棄；「大杯應該折扣多少錢才合理」有考生的答案竟要老闆倒貼2元，令閱卷老師哭笑不得。

【5】生田斗真娶小10歲女星

日本傑尼斯男星生田斗真5日透過事務所宣布，他已於1日與25歲演員清野菜名辦理結婚手續，兩人2015年在日劇《無間雙龍》合演後交往了5年，相差10歲，他們表示：「今後兩人將互相扶持，繼續表演工作。」

(中時電子報)