影》罷韓投票／現場最新 陳菊赴投票所投票 08:252020/06/06 中時電子報 李培睿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前高雄市長陳菊。（圖/中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜罷免投票今日登場，前高雄市市長陳菊也回到高雄投票，今(6)上午八點半在立委劉世芳陪同下前往投票所。 陳菊受訪 針對這次投票，陳菊說，她只是善盡一個高雄公民的責任，並表示她沒參加昨晚的罷韓遊行。 (中時電子報) #陳菊 #投票所 #立委 #罷韓投票 #現場 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷韓前夕 王金平拋震撼彈：辜寬敏希望我... - 政治 原本想搭高鐵去高雄 韓營人士卻驚吐真實狀況 - 政治 罷韓倒數高鐵6／6上午賣票狀況曝光 網傻眼 - 政治 罷韓倒數 陳菊、韓國瑜誰好？高雄阿桑竟說... - 政治 為何其他國家仍不對台解封？沈富雄爆真相 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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