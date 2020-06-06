高雄市長韓國瑜罷免投票今日登場，前高雄市市長陳菊也回到高雄投票，今(6)上午八點半在立委劉世芳陪同下前往投票所。

陳菊受訪

針對這次投票，陳菊說，她只是善盡一個高雄公民的責任，並表示她沒參加昨晚的罷韓遊行。

(中時電子報)