Black lives matter. This isn't a controversial statement. We are you. We are a family. We are a community. pic.twitter.com/cGH8bJl1GQ — Jordan (@Jumpman23) June 5, 2020

麥可喬丹(Michael Jordan)再次證明他仍是世界籃壇最有影響力的人物，對於震動全美的佛洛伊德(George Floyd)事件，喬丹6日聲明將要捐出1億美元(約台幣30億)幫助美國黑人與有色人種脫離不平等的困境。

「喬丹品牌是黑人社會的一分子，它代表的不只是一個人，它是個大家庭。我們就是你們，我們都是家人，我們同屬一個社會。今年是2020年，世界日新月異，但最糟的東西始終沒變。」

喬丹透過自己的「喬丹品牌」發聲：「黑人的命很重要，這不容置疑，直到這些根深蒂固、破壞體制的種族歧視被根除之前，我們將持續守護並改善黑人的生活。」「就這一次，大家千萬不要保持沉默。」

這筆鉅款將於10年內分期捐出，對象是黑人民權團體與社會正義組織。這次事件之後還會出現更多這類的機構，他們都有機會獲得喬丹資助。

喬丹從上世紀80年代開始成為美國青少年偶像，特別是黑人族群，然而喬丹鞋售價令黑人小孩高不可攀，據傳喬丹曾表示：「共和黨和有錢白人小孩也會買鞋。」這次他出錢出力，讓黑人球迷十分欣慰：「喬丹終於醒了。」

(中時電子報)