【1】觸敏感神經 央視播823炮戰片

5月29日大陸高規格舉行《反分裂法》15周年座談，全國人大常委會委員長栗戰書和解放軍參謀長李作成等，都罕見發表長篇對台講話。同一天，大陸央視則開播「一九五八炮擊金門」紀錄片，首次全面深度披露823炮戰的歷史內幕，共10集，片中還採訪了已故前行政院長郝柏村。影片稱，這場戰役是兩岸形成「一個中國」的默契過程，昭示祖國統一的歷史必然。

【2】和為貴 反分裂法無須細則

大陸5月29日高規格舉行《反分裂法》15周年座談，引起將細化《反分裂法》的猜測。中國政法大學台灣法學研究中心主任馮霞接受本報專訪指出，與反分裂相關的法令，已經散布在大陸的《憲法》、《反間諜法》、《刑法》等多部法律，沒有必要另訂細則；她也認為，不該只看到《反分裂法》第八條的非和平措施啟動三要件，其他條文對兩岸如何維護和平穩定，推進經濟社會交流，皆有完整闡述，大陸會善用法律武器、加大宣傳力度，以靜制動。

【3】陸新晉中將 轉任西部戰區司令

根據解放軍最新消息，新晉中將、東部戰區陸軍前司令員徐起零已跨戰區履新，出任西部戰區陸軍司令員。解放軍此時調動高階將領引發外界想像。

【4】深圳鳴槍 首推個人破產法

備受各界關注的《深圳經濟特區個人破產條例》本月2日已在深圳市人大常委會網站上公開徵求意見，這是大陸首部個人破產立法，意義重大。那麼，什麼是個人破產制度？為什麼要建立？誰可以申請？個人破產後是不是不用還錢？這會不會成為老賴們的逃債工具？一連串疑問盤旋在人們心中。

【5】武漢普測 緊抓社區外加補採點

大陸自5月14日起，針對武漢市民進行新冠肺炎核酸檢驗的「普測」，截至本月1日共約半個月的時間內，合計檢測了989萬9828人；加上此前已檢驗人員，檢驗總人次達1090.9萬人，幾乎涵蓋整個武漢市，效率相當驚人。陸媒新華社也針對外界對此次普測所關注的4個焦點問題進行追蹤，將「普測」的樣貌完整披露。

(中時電子報)