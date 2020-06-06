知名連鎖旅館集團「愛客發」旗下有共9個旅館品牌、近2000客房，員工超過500人，全盛時期年營收超過10億元，但此次新冠疫情重創旅宿業，愛客發為節省開支並領取紓困金，竟要員工「留職停薪」3個月，更不願發放非自願離職證明，員工們頓失經濟來源而叫苦天，痛批「愛客發」作法太無良。

房務員阿春（化名）向本刊投訴表示，她在愛客發工作近10年，每月領約3萬元薪水，公司在2月時先要求員工減班，每月須「留職停薪」半個月，她的微薄收入也瞬間砍半，但阿春知道疫情導致業績慘澹，也就認為應「共體時艱」而配合公司政策。

房務員阿春指控愛客發要員工「留職停薪」3個月，更不願發放非自願離職證明，重創員工生計。（圖／陳柔瑜攝）

3月底時阿春突然接到主管訊息，表示公司要求多數員工休假到6月底，期間不會給予任何薪資，以「留職停薪」名義包裝無薪假，還囂張表示「即使不願意也不會給遣散費」。

經濟負擔沉重的阿春大吃一驚，仔細詢問才發現愛客發早已停掉員工的勞健保，愛客發更為了領紓困金，不願發放非自願離職證明，無助的小員工們不能領取任何補助，連失業救濟金都無法申請。

阿春粗估，受影響員工至少200人，也等於有上百家庭失去經濟支柱，她試圖申請勞資調解，想要拿回遣散費和4月應得的半個月薪水，卻被愛客發反咬她從4月初開始「曠職」，不願答應阿春提出的任何要求。

公司的冷血回覆讓阿春心灰意冷，勞工局更直接表明愛客發在鑽法律漏洞無法可罰，阿春則感嘆自己有如「免洗筷」被說丟就丟，疑惑政府耗資數百億元規劃旅宿業紓困，究竟是在幫助一般百姓度過難關，還是變相幫助大財團圖利？

本刊致電愛客發多間分店，但接線人員一聽到是媒體來電就急著掛電話，也不願透露對外發言單位或管道，僅要記者留下電話，表示稍後會有專人聯絡，但至截稿前未接到回覆。

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(中時電子報)