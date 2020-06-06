愛客發旅館集團遭新冠疫情重創而生意慘淡，日前還推出2小時399元的「休息券」想搶救業績，短時間內就賣出3000多張，但房務員向本刊爆料，購買休息券的多半是「職業婦女」，把商務旅館當成營業場所，還有女高中生下課後來此「賺學費」，書包打開滿滿都是現金，讓房務員看傻了眼。

本刊調查，愛客發之名來自兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的諧音，主打陸客龐大觀光商機，在西門町有多間分店，占盡地利之便而成為旅館龍頭之一，但新冠疫情重創觀光業，愛客發也跟著轉型，以低於原價一半的價格，推出超優惠「休息券」想搶攻本地市場，果然引發搶購，瞬間賣出3683張。

不願具名的房務員透露，購買人除了想搶便宜的一般消費者，還包括許多的「職業婦女」，這些性工作者把商務旅館當「辦公室」，一包就是8到10個小時，2000元的場地費就能「工作」一整天，客人們進進出出，床單毛巾則是在退房後才統一更換。

愛客發為搶攻本地市場而推出優惠休息券，在短時間內就賣出3683張。（圖／翻攝自Gomaji網頁）

旅館亂象不止這一樁，該房務員還曾見到長相稚嫩、打扮成熟的女子，總在傍晚放學時間來報到，詢問後才得知女子正就讀高中，趁著課餘時間來「賺零用錢」，書包打開都是滿滿現金，還驕傲表示自己「上班」1星期就能買名牌包，小女生的價值觀也讓人傻眼。

本刊致電愛客發多間分店，但接線人員一聽到是媒體來電就急著掛電話，也不願透露對外發言單位或管道，僅要記者留下電話，表示稍後會有專人聯絡，但至截稿前未接到回覆。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)